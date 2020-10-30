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Как постарел Хью Грант: 10 фото из нового сериала "Отыграть назад"

Сегодня, 16:50

Грант решил окончательно распрощаться с образом романтического интеллигента

Во время просмотра мини-сериала "Отыграть назад" от HBO мы с трудом узнали в исполнителе главной роли актера Хью Гранта. Ведь, когда услышали его имя, ожидали увидеть его таким, как в "Дневнике Бриджит Джонс".

Хью Грант в фильме "Дневник Бриджит Джонс"
Хью Грант в фильме "Дневник Бриджит Джонс"
Фото: youtube.com/slumpuzmovies

Но время стремительно движется вперед. А "Дневник Бриджит Джонс" вышел 19 лет назад – в 2001 году!

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

В том что в новом сериале Хью Грант выглядит значительно старше нет ничего удивительного. В этом году актеру исполнилось 60 лет. И это абсолютно нормально – меняться с возрастом как внешне, так и внутренне.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

Видимо все дело в том, что образ романтического интеллигента из первого успешного фильма Хью "Четыре свадьбы и одни похороны" 1994 года прочно закрепился за ним, и зрителю непривычно видеть его в другом амплуа.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

Дальше в фильмографии актера были популярнейшая мелодрама "Дневник Бриджит Джонс" и ее вторая часть – "Бриджит Джонс: Грани разумного", а также романтическая комедия "Реальная любовь".

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

У огромной известности вышеназванных фильмов был и минус для карьеры Хью. А именно – после них Грант ассоциировался с кинообразом стеснительного симпатяги, воплощая в себе романтическую мечту многих девушек и женщин.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

Позже актер еще не раз играл подобные роли, что, видимо ему порядком поднадоело.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

Поэтому Грант решил сменить амплуа и начал с образа негодяя в криминальной комедии Гая Ричи – "Джентльмены" 2020 года.

И, хотим отметить, перевоплощение прошло весьма успешно.

Хью Грант, фильм "Джентльмены"
Хью Грант, фильм "Джентльмены"
Фото: Imdb.com

Хью продолжил эксперименты, и в драматическом сериале "Отыграть назад" сыграл загадочного и грустного доктора, который скрывает страшную тайну.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

Хью Грант не стоит на месте и это отлично. Ведь согласитесь, если бы он продолжал эксплуатировать свой традиционный романтический образ — и в 55, и в 60 лет — это было бы неуместно и не вызывало бы доверия у зрителя.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

В "Отыграть назад" Грант раскрывает новые грани актерского таланта и отлично выглядит для своего возраста.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

И мы можем только пожелать ему продолжать воплощать на экране различные образы, создавая захватывающие истории.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

Напомним, мы делились 7 выводами после просмотра первой серии "Отыграть назад" с Хью Грантом. Также ранее Хью Грант встал на сторону принца Гарри и Меган Маркл.

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сериал Хью Грант Отыграть назад
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