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Как прошел заключительный день Atlas Weekend 2019: лучшие выступления

Хедлайнером шестого дня фестиваля стал британский музыкант Liam Gallagher

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:12
Британский музыкант Liam Gallagher на Atlas Weekend 2019.
Британский музыкант Liam Gallagher на Atlas Weekend 2019.
Фото: instagram.com/atlasweekend

14 июля на ВДНХ прошел заключительный день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. И даже дождливая погода не помешала фанатам и музыкантам сделать этот день незабываем.

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Хедлайнером шестого дня фестиваля стал британский музыкант Liam Gallagher, которого с нетерпением ждали поклонники. "Невероятному Liam Gallagher нужна только песня, чтобы разбить твое сердечко и залечить его снова. Поздравляем всех жителей планеты Wonderwall, сегодня ваша мечта осуществилась на Main Stage фестиваля Atlas Weekend!" – написали организаторы фестиваля. И это действительно так.

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Отметим, что Liam Gallagher – это легенда британского рока, один из братьев Галлахеров, основавших группу Oasis. Он впервые выступал в Украине.

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Перед выступлением хедлайнера, публику на главной сцене разогревали фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, а также несравненные The Hardkiss. Когда последние вышли на сцену, несколько тысяч зрителей начали дружно прыгать в ритм.

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Напомним, ранее мы писали, как выступил A$AP Ferg на сцене Atlas Weekend 2019.

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