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Как провести уик-энд 10-11 октября в Киеве. Рассказываем о лучших событиях

Сегодня, 18:05

Подборка мероприятий на случаи любой погоды

Похоже, что на выходных погода будет по-настоящему золотоосенней. Это прекрасный повод для посещения интересных экскурсий, выставок, концертов и отличных фото с друзьями.

Если Вы еще не составили планы на выходные, Сегодня.Lifestyle рассказывают об интересных событиях и вариантах отдыха в столице.

КУРАЖ ANNIVERSARY: 5 YEARS

Кураж отмечает 5-летний юбилей и устраивают праздник для всех киевлян и гостей столицы. Организаторы предлагают облачиться забавные и необычные костюмы, танцевать, развлекаться на аттракционах и, конечно же, собрать всех резидентов на барахолке. Также состоятся показы фильмов, которые стартуют в 12:30 субботнего дня и заканчиваются просмотром в 20:30 в воскресенье.

Когда: 10 и 11 октября, с 12:00 до 23:00

Где: ВДНХ, пр-т. Академика Глушкова, 1, 19-ый павильон

КУРАЖ ANNIVERSARY: 5 YEARS
КУРАЖ ANNIVERSARY: 5 YEARS
Фото: facebook.com/kurazhbazar

Выставка хризантем на Певческом поле

Золотая осень – время атмосферных прогулок и фотосессий. На Певческом поле проходит выставка хризантем под девизом "Хризантемы – мир сладостей". Здесь вы увидите: Пряничный домик, Долину леденцов, Зефирную крепость, Фабрику сладостей... На выставке будет уютно всем: и взрослым и деткам. Богатство расцветок хризантем очаровывает и вызывает восторг. Тем более, что погода этому способствует А для того, чтобы составить все цветочные композиции были задействованы 30000 хризантем.

Когда: со 2 октября по 1 ноября с 10 утра

Где: ул. Лаврская, 33.

Выставка хризантем
Выставка хризантем
Фото: facebook.com/spivochepole

Выставка "Україна на дотик" в музее в темноте "Три после полуночи"

Посетители собственноручно смогут прикоснуться к тому, что же изображено на шести украинских купюрах серии 2014 – 2020 годов: Леся Украинка, Владимир Вернадский, Львовский оперный театр, башня Луцкого замка и другие знаковые памятки.

Когда: 2 октября — 31 октября, с 12:00 о 22:00

Где: Музей в темноте "Три после полуночи", ул. О. Гончара, 45-В

Выступление ансамбля "Киевские солисты" в Национальной Филармонии Украины

Для любителей классической музыки в субботу, 10 октября Национальная Филармония Украины гостеприимно распахнет свои двери. Вечером состоится выступление камерного ансамбля "Киевские солисты" под руководством Игоря Пучкова. Ансамбль представит Пятую камерную симфонию современного украинского композитора Игоря Щербакова, а также любимые многими произведения: "Серенаду для струнного оркестра" Петра Ильича Чайковского и квартет "Девушка и смерть" Франца Шуберта.

Когда: 10 октября в 19:00

Где: Владимирский спуск, 2

Ансамбль
Ансамбль "Киевские солисты"
Фото: facebook.com/philukr

Выставка "Минералия"

Познавательная интерактивная выставка, на которой представлено более 1000 образцов различных минералов и самоцветов, собранных со всего Мира. Есть даже метеориты, самородное серебро, золото, необработанные алмазы и много других драгоценных и полудрагоценных камней. Отличие выставки в том, что камни можно не только посмотреть, но и подержать в руках.

На выставке проводятся различные мастер-классы, на которых можно сделать свой амулет, изготовить украшения из камня и кожи, использовать камни в живописи: создать картину из янтарной или каменной крошки и много других мастер-классов.

Когда: до 31 декабря с 11:00 до 18:00 (пн, вт – выходные).

Где: ул. Киквидзе, 1/2, офис 2

Ранее мы рассказали, что можно посмотреть во втором по величине городе Украины – Харькове.

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