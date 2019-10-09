Как Уилл Смит сыграл две роли в фильме "Двойник"

Актер сыграл 51-летнего наемного убийцу и его 23-летнего двойника

"Двойник" Фото: пресс-служба

10 октября в прокат выходит фантастический боевик "Двойник" с Уиллом Смитом в главной роли. Актер в картине сыграл сразу две роли – 51-летнего наемного убийцу Генри Брогена и его двойника – 23-летнего Джуниора. Джуниор – это полностью цифровая копия взрослого героя Смита, выполненная настолько филигранно, что ни у кого не возникнет и тени сомнения в его реалистичности и возрасте.

Почему Уилл Смит Уилл Смит не будет идти в политику:

Уиллу Смиту потребовалось несколько ключевых отличий между его двумя персонажами.

Акценты

У ветерана убийцы Генри Брогана генетически идентичный клон, который младше него, но они совершенно разные. "Та же природа, но другое воспитание", – отметил Смит, который работал над тем, чтобы убедиться, что они говорили по-разному из-за их контрастного воспитания.

"Двойник" Фото: пресс-служба

Боевые стили

Как убийца старой школы, Генри борется больше как боксер по сравнению с неистовым, смешанным боевым искусством его клона. "Генри не пинает!" – отметил Смит. "Генри никогда не пнул бы кого-нибудь!" А вот его клон Джуниор сделает все, чтобы победить.

Невежество

"Я действительно обнаружил, что есть сила для молодежи и наивности", – добавил Смит. Невежество младшего – его недостаток опыта, отсутствие понимания – могли на самом деле быть полезной вещью, на которую можно положиться при поиске сцены. "Для меня была дикая сила в моей

молодости, которой я пытался наполнить Джуниора", – добавил актер.

Мудрость

В то же время, Смит признал, что опыт Генри бесценен для персонажа. И, кстати, этот опыт уже был присущ ему. "Есть еще один щелчок к мудрости ... Я все время говорю своим сыновьям, когда они пытаются меня испытать: "Знаете, вы не готовы к силе старика! Сила старика – это другое дело!", – добавил Уилл Смит.

Фантастический экшен "Двойник" можно будет посмотреть в украинских кинотеатрах с 10 октября.

Напомним, актер Уилл Смит сыграет главную роль в фантастическом проекте "Гениальность".

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