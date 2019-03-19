Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

Сегодня.Lifestyle сделал забавное фотосравнение

"Мстители: Финал" Фото: YouTube

Одним из самых ожидаемых фильмов 2019 года стал блокбастер "Мстители 4". На днях в сети появился первый официальный трейлер картины, который заставил поволноваться поклонников кинокомиксов. Герои постоянно переносились в своих воспоминаниях в прошлое, меняли свою внешность.

Стоит отметить, что грим и костюмы в "Мстителях" – на высшем уровне. Предлагаем вспомнить, как выглядят актеры киновселенной Marvel в "Мстителях" и в реальной жизни.

Напомним, ранее Гвинет Пэлтроу, которая играет подругу "Железного человека" Тони Старка Пеппер Поттс и даже примерит костюм Мстителя, анонсировала свой уход из киновселенной Marvel.

Ранее сайт Digital Spy предложил несколько версий спасения Железного человека.

Смотрите видео о том, какие фильмы смотрят украинцы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram