Какие сериалы нужно смотреть в марте-2018

Февраль вот-вот сдаст свои права новой весне, а киноманы уже рыщут просторы интернета в поисках новых сериалов, которые выйдут в марте 2018 года. Первый месяц весны обещает интересные проекты и нескучные вечера с ведерком поп-корна или чипсов. Предлагаем небольшую подборку новинок – сериалы, которые нужно посмотреть в марте.

"Безжалостное солнце"

Фото: digitalspy.com

Премьера: 7 марта

Это британская полицейская драма, которая начинается, как обычное расследование убийства и приводит в итоге двух совершенно не подходящих друг другу полицейских-напарников к пугающим секретам. Оказывается они находят что-то важное о самом существовании жизни на Земле.

"Клятва"

Фото: comingsoon.net

Премьера: 8 марта

История о том, как полицейский Том Хэммонд живет двойной жизнью. Он является лидером преступной группировки "Вороны", которая состоит из полицейских. Однако, о преступной деятельности Хэммонда узнает спецагент ФБР, работающий под прикрытием. Дело доходит до суда, и бывший коп отправляется в тюрьму, получив длительный срок. Но Хэммонд не теряет надежды выйти на свободу и вновь стать лидером банды, отомстив всем, кто его предал. В ролях: Катрина Ло, Шон Бин, Джозеф Джулиан Сория, Элизабет Рем.

"Криптон"

Кадр из трейлера

Премьера: 21 марта

Сколько мы уже пересмотрели историй о супергерое? Это приквел истории о Супермене, рассказывающий даже не о родителях, а о дедушке знаменитого криптонца. События сериала происходят совсем не на Земле. В центре – революция на Криптоне.

"Доверие"

Кадр из трейлера

Премьера: 25 марта

Это еще одна своеобразный взгляд на историю похищения Джона Поля Гетти III в 1973 г., показанную в прошлогоднем фильме Ридли Скотта. Сериал режиссирует Дэнни Бойль, а автором сценария является Саймон Бофой. Тот факт, что сразу два столь титулованных режиссера заинтересовались одним и тем же эпизодом истории, сам по себе очень необычен.

"Террор"

Кадр из трейлера "Террор"

Премьера: 26 марта

Загадка пропавшей арктической экспедиции сэра Джона Франклина вот уже более 150 лет будоражит умы исследователей. Корабли Франклина "Эребус" и "Террор" были обнаружены в 2014 и 2016 гг., но согласия о причинах гибели участников экспедиции нет до сих пор. The Terror – мистический триллер по одноименной книге Дэна Симмонса, основанной как на реальных исторических документах, так и на фантастической истории про подводного монстра.

Напомним, ранее мы делали подборку сериалов, которые стоит посмотреть обязательно в новом 2018 году.