Какие сериалы нужно смотреть в марте-2018
Киноманы смогут насладится мистическим триллером, детективами, фантастикой и драмами
Февраль вот-вот сдаст свои права новой весне, а киноманы уже рыщут просторы интернета в поисках новых сериалов, которые выйдут в марте 2018 года. Первый месяц весны обещает интересные проекты и нескучные вечера с ведерком поп-корна или чипсов. Предлагаем небольшую подборку новинок – сериалы, которые нужно посмотреть в марте.
"Безжалостное солнце"
Фото: digitalspy.com
Премьера: 7 марта
Это британская полицейская драма, которая начинается, как обычное расследование убийства и приводит в итоге двух совершенно не подходящих друг другу полицейских-напарников к пугающим секретам. Оказывается они находят что-то важное о самом существовании жизни на Земле.
"Клятва"
Фото: comingsoon.net
Премьера: 8 марта
История о том, как полицейский Том Хэммонд живет двойной жизнью. Он является лидером преступной группировки "Вороны", которая состоит из полицейских. Однако, о преступной деятельности Хэммонда узнает спецагент ФБР, работающий под прикрытием. Дело доходит до суда, и бывший коп отправляется в тюрьму, получив длительный срок. Но Хэммонд не теряет надежды выйти на свободу и вновь стать лидером банды, отомстив всем, кто его предал. В ролях: Катрина Ло, Шон Бин, Джозеф Джулиан Сория, Элизабет Рем.
"Криптон"
Кадр из трейлера
Премьера: 21 марта
Сколько мы уже пересмотрели историй о супергерое? Это приквел истории о Супермене, рассказывающий даже не о родителях, а о дедушке знаменитого криптонца. События сериала происходят совсем не на Земле. В центре – революция на Криптоне.
"Доверие"
Кадр из трейлера
Премьера: 25 марта
Это еще одна своеобразный взгляд на историю похищения Джона Поля Гетти III в 1973 г., показанную в прошлогоднем фильме Ридли Скотта. Сериал режиссирует Дэнни Бойль, а автором сценария является Саймон Бофой. Тот факт, что сразу два столь титулованных режиссера заинтересовались одним и тем же эпизодом истории, сам по себе очень необычен.
"Террор"
Кадр из трейлера "Террор"
Премьера: 26 марта
Загадка пропавшей арктической экспедиции сэра Джона Франклина вот уже более 150 лет будоражит умы исследователей. Корабли Франклина "Эребус" и "Террор" были обнаружены в 2014 и 2016 гг., но согласия о причинах гибели участников экспедиции нет до сих пор. The Terror – мистический триллер по одноименной книге Дэна Симмонса, основанной как на реальных исторических документах, так и на фантастической истории про подводного монстра.
Напомним, ранее мы делали подборку сериалов, которые стоит посмотреть обязательно в новом 2018 году.
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