Какими были последние дни Майкла Джексона: появился трейлер документального фильма

В 2-часовой ленте показан путь легендарного певца к успеху и его личная жизнь

Майкл Джексон. Фото: Getty

В сети появился трейлер нового документального фильма "Last Days of Michael Jackson" ("Последние дни Майкла Джексона"). Видео показал канал ABC.

В 2-часовой ленте показан путь легендарного певца к успеху и его личная жизнь. О Майкле в фильме расскажут члены его семьи. Кроме того, в нем можно будет увидеть неопубликованное интервью певца с телеведущей Барбарой Уолтерс и журналисткой Дайан Сойер. Премьера картины назначена на 24 мая.

Напомним, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года от передозировки лекарственными препаратами. Врач Конрад Мюррей, действия которого, по мнению следствия, привели к гибели певца, был осужден на четыре года. В том же году был выпущен фильм "Майкл Джексон: Вот и все", который был посвящен подготовке к несостоявшемуся туру музыканта "This Is It".