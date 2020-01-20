Какой фильм получит "Оскар 2020" – голосование
Мнение наших читателей: какой фильм должен получить заветную статуэтку в этом году
Американская киноакадемия уже назвала всех номинантов на премию "Оскар 2020". В этом году за заветную статуэтку соревнуются девять фильмов. С уверенностью можно сказать, что все фильмы глубокие, хотя и разные, и все достойны главного приза.
Узнайте, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:
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Полный список претендентов на звание "Лучший фильм года" выглядит так:
- "Форд против Феррари"
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькие женщины"
- "Брачная история"
- "1917"
- "Однажды в Голливуде"
- "Паразиты"
Мы предлагаем нашим читателям участвовать в голосовании.
Напомним, телеканал "Украина" получил права на эксклюзивную прямую трансляцию 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар 2020". Отметим, что финальное голосование во всех категориях начнется 30 января и завершится 4 февраля, а уже 9 февраля будут объявлены победители. Церемония вручения самой престижной кинопремии мира пройдет в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.
Все подробности в спецтеме Оскар 2020
Все подробности в спецтеме Оскар 2020
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