Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Канал CW анонсировал шокирующий финал 14-го сезона сериала "Сверхъестественное"

В сети появились интересные ролики предпоследнего сезона проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
"Сверхъестественное"
"Сверхъестественное"
Фото: YouTube

Как бы зрителям не хотелось продолжения сериала "Сверхъестественное", но проект закрывают после 15 сезона. Но пока на телеэкраны выйдет финальный эпизод 14 сезона "Сверхъестественного". По такому случаю канал CW порадовал поклонников новыми кадрами и видео. 

Стоит отметить, что продюсеры пообещали поклонникам шокирующий финал – Сэм, Дин и Кастиэль столкнутся с самой большой проблемой в их жизни. Время будет работать против них и ребятам придется постараться, чтобы остановить Джека.

В финал сезона также вернется Роберт Патрик Бенедикт, сыгравший в нескольких сериях писателя Чака Ширли и Бога, вероятно, именно его персонаж повлияет на ход событий.

Напомним, 14-й сезон сериала "Сверхъестественное" будет одним из самых коротких за всю его историю. Короче за все почти 14 лет существования "Сверхъестественного" был только третий сезон – из-за забастовки сценаристов в нем было всего 16 серий. 

Ранее канал CW объявил даты выхода в эфир финальных эпизодов для 13 своих сериалов.  "Сверхъестественное" выходит как раз 25 апреля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Эпичная схватка монстров: появился крутой трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров" "Игра престолов": 3 серия 8 сезона удивит фанатов. Смотреть трейлер онлайн "Игра престолов": создатель "Звездных войн" побывал на съемках, а Кит Харингтон повредил гениталии
трейлер сезон Сверхъестественное
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
Почему не сложилась жизнь близнецов из «Приключения Электроника»
Почему не сложилась жизнь близнецов из «Приключения Электроника»
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР

Популярные статьи

Сегодня, 11:47Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:21Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Сегодня, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

23 апреляТехно

Илон Маск готовит очередной фантастический сервис

23 апреляFun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 апреляWellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

23 апреляFun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

23 апреляFun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

23 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овнам стоит держать эмоции при себе, а Ракам – не гнаться за большими деньгами

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляТехно

Google откажется от Chrome на Android

Новости партнеров

11 продуктов, которые приводят к онкологии
11 продуктов, которые приводят к онкологии
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам
Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков
Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
Данила Козловский и Елизавета Боярская снова вместе
Данила Козловский и Елизавета Боярская снова вместе
Пасхальное меню: топ-10 рецептов лучших мясных блюд с фото
Пасхальное меню: топ-10 рецептов лучших мясных блюд с фото