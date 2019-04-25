Канал CW анонсировал шокирующий финал 14-го сезона сериала "Сверхъестественное"

В сети появились интересные ролики предпоследнего сезона проекта

"Сверхъестественное" Фото: YouTube

Как бы зрителям не хотелось продолжения сериала "Сверхъестественное", но проект закрывают после 15 сезона. Но пока на телеэкраны выйдет финальный эпизод 14 сезона "Сверхъестественного". По такому случаю канал CW порадовал поклонников новыми кадрами и видео.

Стоит отметить, что продюсеры пообещали поклонникам шокирующий финал – Сэм, Дин и Кастиэль столкнутся с самой большой проблемой в их жизни. Время будет работать против них и ребятам придется постараться, чтобы остановить Джека.

В финал сезона также вернется Роберт Патрик Бенедикт, сыгравший в нескольких сериях писателя Чака Ширли и Бога, вероятно, именно его персонаж повлияет на ход событий.

Напомним, 14-й сезон сериала "Сверхъестественное" будет одним из самых коротких за всю его историю. Короче за все почти 14 лет существования "Сверхъестественного" был только третий сезон – из-за забастовки сценаристов в нем было всего 16 серий.

Ранее канал CW объявил даты выхода в эфир финальных эпизодов для 13 своих сериалов. "Сверхъестественное" выходит как раз 25 апреля.

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