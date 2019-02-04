Канал CW намерен переснять культовый сериал о молодежи

Сериал "Сплетница" выходил на экраны с 2007 по 2012 год с Блейк Лайвли в главной роли

Сериал "Сплетница" переснимут Фото: YouTube

Новыми ребутами старых фильмов и сериалов сейчас уже никого не удивишь. Например, поклонникам фильма "Один дома" уже пообещали переснять фильм. А теперь и канал CW планирует перезапуск популярного сериала "Сплетница", который повествовал о жизни старшеклассников из состоятельных нью-йоркских семей. Телешоу выходило на экраны с 2007 по 2012 год, а главные роли в нем исполнили Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли и Тейлор Момсен.

"Мы в процессе обсуждения, но я не знаю, когда мы придем к какому-то решению. Многое зависит от Warner Bros. и исполнительных продюсеров Джоша Шварца и Стефани Сэведж, потому что без них это не имеет смысла", – сообщил президент CW Марк Педовитц.

Пока что неизвестно, увидим ли мы на экране кого-то из актерского состава оригинальной "Сплетницы" в случае запуска проекта в производство, однако в апреле 2017 года Блейк Лайвли говорила, что ей было бы интересно поработать над продолжением сериала.

Напомним, CW выпустили новую версию сериала о сестрах-ведьмах "Зачарованные".

Кроме того, создатели оригинального телешоу "Беверли-Хиллз 90210" работают над перезапуском сериала, но с участием оригинального состава актеров.

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