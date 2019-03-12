Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Канал HBO опубликовал трейлер нашумевшего сериала "Чернобыль"

Главные роли в фильме сыграли Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
Сериал "Чернобыль"
Сериал "Чернобыль"
Фото: YouTube

Канал HBO, о сериалах которого мы писали ранее, опубликовал первый тизер-трейлер мини-сериала "Чернобыль" (Chernobyl), основанного на реальных событиях.

Главные роли в фильме сыграли Стеллан Скарсгард ("Тор", "Девушка с татуировкой дракона"), Эмили Уотсон ("Теория всего", "Эквилибриум"), Джаред Харрис ("Союзники", "Корона") и Джесси Бакли ("Табу", "Зверь").

Отметим, что Скарсгарду досталась роль Бориса Щербины, возглавлявшего правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Уотсон сыграла физика-ядерщика Ульяну Хомюк, которой также поручили разобраться в причинах катастрофы на атомной электростанции. Харисс перевоплотился в советского ученого Валерия Легасова, который также участвовал в расследовании аварии.

Режиссером мини-сериала выступил Йохан Ренк ("Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие"), сценарии ко всем эпизодам написал Крэйг Мэзин.

Премьера "Чернобыля" ожидается на канале HBO 6 мая 2019 года.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что компания HBO совместно с британским телевидением Sky начали съемки нового мини-сериала об аварии на Чернобыльской АЭС. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Игры престолов" раскрыл тайну Короля Ночи и финальной битвы Канал CW назвал даты финалов своих культовых сериалов Netflix готовит сериальную экранизацию романа "Сто лет одиночества"
сериал премьера Чернобыль трейлер HBO Стеллан Скарсгард
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
Почему уток нельзя кормить хлебом
Почему уток нельзя кормить хлебом

Популярные статьи

Вчера, 13:24Техно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

Вчера, 12:41Fun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

Вчера, 12:13Fun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

Вчера, 09:57Fun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

Вчера, 08:26Fun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

Вчера, 08:00Fun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 07:41Wellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

10 мартаШоу-бизнес

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

10 мартаТехно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

10 мартаСтиль

Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

10 мартаШоу-бизнес

Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

10 мартаШоу-бизнес

Она сказала "да": Дженнифер Лопес  в четвертый раз выходит замуж

10 мартаТехно

В Windows 7 нашли опасную уязвимость

10 мартаАфиша

Женщина-огонь или как стать супервумен! Обзор фильма "Капитан Марвел"

10 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

Новости партнеров

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все
Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию
Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев