Канал HBO опубликовал трейлер нашумевшего сериала "Чернобыль"

Главные роли в фильме сыграли Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис

Сериал "Чернобыль" Фото: YouTube

Канал HBO, о сериалах которого мы писали ранее, опубликовал первый тизер-трейлер мини-сериала "Чернобыль" (Chernobyl), основанного на реальных событиях.

Главные роли в фильме сыграли Стеллан Скарсгард ("Тор", "Девушка с татуировкой дракона"), Эмили Уотсон ("Теория всего", "Эквилибриум"), Джаред Харрис ("Союзники", "Корона") и Джесси Бакли ("Табу", "Зверь").

Отметим, что Скарсгарду досталась роль Бориса Щербины, возглавлявшего правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Уотсон сыграла физика-ядерщика Ульяну Хомюк, которой также поручили разобраться в причинах катастрофы на атомной электростанции. Харисс перевоплотился в советского ученого Валерия Легасова, который также участвовал в расследовании аварии.

Режиссером мини-сериала выступил Йохан Ренк ("Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие"), сценарии ко всем эпизодам написал Крэйг Мэзин.

Премьера "Чернобыля" ожидается на канале HBO 6 мая 2019 года.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что компания HBO совместно с британским телевидением Sky начали съемки нового мини-сериала об аварии на Чернобыльской АЭС.

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