Канал HBO опубликовал трейлер нового сериала "Джентльмен Джек"

Это история о женщине нетрадиционной ориентации в 19 веке

"Джентльмен Джек" Фото: YouTube

Недавно стало известно о том, что BBC и HBO совместно займутся 8-серийной драмой "Джентльмен Джек" (Gentleman Jack) о "первой современной" аристократке нетрадиционной ориентации, которая сразится с землевладельцами, чтобы вернуть своему поместью былую славу. Теперь же канал HBO опубликовал официальный трейлер биографической драмы "Джентльмен Джек".

В основе сериала лежат мемуары реальной женщины. История будет следовать за умной и независимой Энн Листер, которая живет в первой половине 19 века и порой носит мужскую одежду и ведет себя так, как ей заблагорассудится. Вернувшись домой в Галифакс, Энн берет дела своего родового поместья в свои руки, а также решает жениться на очень богатой женщине, в которую она влюблена.

Сестру главной героини Мэриан Листер воплощает Джемма Уилан (Яра Грейджой из "Игры престолов").

Премьера сериала "Джентльмен Джек" состоится 22 апреля 2019 года.

Напомним, ранее телеканал HBO создал квест по мотивам фильма "Игра престолов". Его правила опубликованы на специальном сайте. Также канал HBO опубликовал первый тизер-трейлер мини-сериала "Чернобыль" (Chernobyl), основанного на реальных событиях.

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