Канал HBO опубликовал трейлер сериала "Хранители"

Проект основан на одноименной серии комиксов

Кадр из сериала "Хранители" Фото: YouTube

Популярный американский телеканал HBO, который продлил сериал "Праведные Джемстоуны", представил трейлер сериала "Хранители". Проект основан на одноименной серии комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

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Сценаристом и продюсером сериала стал Деймон Линделоф. Роли исполнили Дон Джонсон, Реджина Кинг, Аделаида Клеменс, Тим Блейк Нельсон, Джереми Айронс, Луис Госсетт-младший, Эндрю Ховард.

Действие сериала разворачивается в альтернативной современной реальности в США, где супергерои и мстители в масках были объявлены вне закона из-за их жестоких методов игры.

Премьера сериала состоится 20 октября 2019 года на HBO.

Напомним, что канал HBO закроет после пятого сезона комедийный сериал "Игроки" Дуэйна "Скалы" Джонсона. Сериал "Игроки" рассказывают историю бывшего профессионального футболиста Спенсера Страсмора (Джонсон), который после ухода из большого спорта устраивается на работу финансового консультанта в компании мистера Андерсона, сотрудничающей со спортсменами.

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