Канал HBO показал захватывающий трейлер сериала "Миссис Флетчер"

Основой нового телешоу стал одноименный бестселлер Тома Перротты

Кадр из промо-ролика сериала "Миссис Флетчер" Фото: YouTube

Телеканал HBO в этом месяце радует новыми трейлерами своих проектов. Например, зрители увидели трейлер сериала "Хранители", а теперь и первый трейлер мини-сериала "Миссис Флетчер" (Mrs. Fletcher).

Узнайте о трендах на сериалы:

Главную роль в проекте играет Кэтрин Хан. Основой нового телешоу стал одноименный бестселлер Тома Перротты 2017 года.

Сериал расскажет о разведенной матери Ив Флетчер, которая отправляет любимого сына в колледж. Оставшись в полном одиночестве, она пытается понять, что ей делать дальше. Чтобы наладить личную жизнь, она придумывает себе сексуальное альтер эго и отправляется исследовать свои эротические фантазии.

Премьера "Миссис Флетчер" состоится 27 октября.

Напомним, ранее канал HBO представил тизер сериала "Новый папа" Паоло Соррентино – продолжения проекта "Молодой Папа". На кадрах ролика новый понтифик в исполнении Джона Малковича гордо прогуливается по Ватикану в фирменных красных туфлях, тогда как прошлый папа (в первом сезоне его играл Джуд Лоу) вальяжно гуляет по пляжу среди девушек в бикини.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.