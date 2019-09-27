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Канал HBO показал захватывающий трейлер сериала "Миссис Флетчер"

Основой нового телешоу стал одноименный бестселлер Тома Перротты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Кадр из промо-ролика сериала "Миссис Флетчер"
Кадр из промо-ролика сериала "Миссис Флетчер"
Фото: YouTube

Телеканал HBO в этом месяце радует новыми трейлерами своих проектов. Например, зрители увидели трейлер сериала "Хранители", а теперь и первый трейлер мини-сериала "Миссис Флетчер" (Mrs. Fletcher).

Узнайте о трендах на сериалы:

Главную роль в проекте играет Кэтрин Хан. Основой нового телешоу стал одноименный бестселлер Тома Перротты 2017 года.

Сериал расскажет о разведенной матери Ив Флетчер, которая отправляет любимого сына в колледж. Оставшись в полном одиночестве, она пытается понять, что ей делать дальше. Чтобы наладить личную жизнь, она придумывает себе сексуальное альтер эго и отправляется исследовать свои эротические фантазии.

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Премьера "Миссис Флетчер" состоится 27 октября.

Напомним, ранее канал HBO представил тизер сериала "Новый папа" Паоло Соррентино – продолжения проекта "Молодой Папа". На кадрах ролика новый понтифик в исполнении Джона Малковича гордо прогуливается по Ватикану в фирменных красных туфлях, тогда как прошлый папа (в первом сезоне его играл Джуд Лоу) вальяжно гуляет по пляжу среди девушек в бикини.

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