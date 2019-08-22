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Канал HBO продлевает один из ключевых проектов "Наследники"

Над проектом работают Адам Маккей, Уилл Феррел и сценарист Джесси Армстронг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:49
"Наследники"
"Наследники"
Фото: YouTube

Канал HBO, который покинули создатели "Игры престолов", решил продлить на третий сезон сериал "Наследники". Проект в этом году уже претендует на пять статуэток "Эмми", в том числе как лучшее драматическое шоу. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Сериал рассказывает об очень богатой и чрезвычайно могущественной семье медиамагнатов. Ее глава Логан Рой, образ которого был списан с владельца 21st Century Fox Руперта Мердока, готовится передать семейный бизнес своему сыну. Параллельно с этим между Роями происходят интриги, предательство и открытая борьба за власть.

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Выход следующего сезона запланирован на 2020 год, но с датой премьеры в HBO еще не определились.  Над созданием картины работают автор оскароносной "Игры на понижение" и "Власти" Адам Маккей, комик и продюсер Уилл Феррел и британский сценарист Джесси Армстронг.

 "Наследники" являются одним из ключевых проектов HBO после завершения "Игры престолов". Эпизоды дебютного сезона собирали у экранов в среднем 4,3 млн зрителей на всех платформах. Первый сезон стартовал в июне 2018 года, а второй – в августе 2019.

Напомним, ранее директор канала HBO Кейси Блойс высказался по поводу петиции, созданной фанатами сериала "Игра престолов" с требованием переснять его финал. Он дал понять, что переделывать телешоу не будут.

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