Канал HBO запустил квест для фанатов "Игры престолов"

Фанаты должны найти троны в самых неожиданных местах

Трон из "Игры престолов" Фото: instagram.com/gameofthrones/

Телеканал HBO, который показал кинопробы актеров на роли в сериале "Игра престолов", создал квест по мотивам фильма. Его правила опубликованы на специальном сайте.

Как оказалось, истинным поклонникам "Игры престолов" предлагают найти шесть спрятанных тронов. Ролик с первым из них появился на официальном YouTibe-канале сериала. На кадрах видео видно трон со съемок сериала, стоящий в неизвестном лесу. На поиски первого трона фанатам выделили 15 дней.

INSTAGRAM 18 Мар 2019 в 9:59 PDT

Какой будет награда за найденные троны, пока не указывается. Организаторы спрашивают у фанатов, "как далеко они готовы зайти".

Напомним, ранее канал HBO показал забавное видео – как происходят перевоплощения актеров и каскадеров сериала. Также канал HBO наконец опубликовал полноценный трейлер финального сезона "Игры престолов".

Но, если вы любите украинские сериалы, то напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

Смотрите видео о подробностях жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram