Канал HBO запустил квест для фанатов "Игры престолов"
Фанаты должны найти троны в самых неожиданных местах
Телеканал HBO, который показал кинопробы актеров на роли в сериале "Игра престолов", создал квест по мотивам фильма. Его правила опубликованы на специальном сайте.
Как оказалось, истинным поклонникам "Игры престолов" предлагают найти шесть спрятанных тронов. Ролик с первым из них появился на официальном YouTibe-канале сериала. На кадрах видео видно трон со съемок сериала, стоящий в неизвестном лесу. На поиски первого трона фанатам выделили 15 дней.
Какой будет награда за найденные троны, пока не указывается. Организаторы спрашивают у фанатов, "как далеко они готовы зайти".
Напомним, ранее канал HBO показал забавное видео – как происходят перевоплощения актеров и каскадеров сериала. Также канал HBO наконец опубликовал полноценный трейлер финального сезона "Игры престолов".
Но, если вы любите украинские сериалы, то напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".
Смотрите видео о подробностях жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:
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