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Телеканал "Украина" начинает расследование преступлений с помощью системы "Филин"

На телеканале "Украина" стартует премьера детективного сериала "Филин"

Марина Попович
Сегодня, 10:15

12 мая в 13:30 на телеканале "Украина" стартует премьера детективного сериала "Филин". Производством картины по заказу телеканала "Украина" занимается продакшн-компания "Теле Про". Запутанные детективные истории, искусственный интеллект и Руслана Писанка в роли судмедэксперта удивят зрителя.

По сюжету сериала "Филин", работники нового отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием "Филин". Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений.

Премьера детективного сериала
Премьера детективного сериала "Филин" запланирована на 12 мая
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В основу сериала положены две основные темы. Первая – роль женщины в мужском мире. В нашем случае, две главные героини – Марго и Кира, круглосуточно под прессом недоверия: со стороны коллег, со стороны фигурантов их расследований, а также, что очень важно, со стороны друг друга, как профессиональные конкурентки. Вторая тема – борьба "старого" с "новым". Смогут ли сотрудничать представители "старой" и "новой" систем? Темы дополняют друг друга и прекрасно вписываются в формат детективного вертикально-горизонтального сериала. Взаимоотношения героев, – Киры, Марго, Макса и других, – играют не меньшее значение, чем преступления, которые они расследуют. Кроме детективной истории на одну серию, развивают напряженные "сквозные", горизонтальные сюжеты", – комментирует креативный продюсер телеканала "Украина", директор продакшн-компании "Теле Про" Елена Канишевская.

Для съемок создатели сериала построили специальный павильон, а актеры решились на изменения во внешности. Герои имеют уникальный стиль, который делает их образы еще более интересными. Например, для Русланы Писанки, которая играет роль судмедэксперта Зои Модестовны Кавун, подобрали яркие аксессуары, а актер Антон Еремин для роли следователя отрастил бороду. Искусственный интеллект играет значительную роль в работе отдела, и не только быстро решает запутанные загадки, а и имеет оригинальное чувство юмора.

Кадры из сериала "Филин"
Кадры из сериала "Филин"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Это была бы классическая детективная история о преступлениях, отношениях, любви, если бы не искусственный интеллект, который помогает в решении не только криминальных, но и личных вопросов. Он – изюминка сериала. С каждой серией "Филин" все больше развивается, и его можно даже назвать еще одним следователем в команде", – делится режиссер сериала Александр Онуфриев.

Роль следователя, которая инициирует привлечение "Филина" в отдел, играет актриса Александра Эпштейн. Для роли ей пришлось сменить имидж, но это, убеждает она, только помогло лучше почувствовать образ.

"Это был вызов для меня. Потому что, когда мы снимали начальные серии, то с длинными волосами по-другому себя чувствуешь. Когда подстриглась, вижу изменения. С этой прической я больше приблизилась к тому, какой вижу свою героиню, Киру Корн", – рассказала Александра Эпштейн.

В сериале снялись актеры: Инна Мирошниченко, Александра Эпштейн, Антон Еремин, Руслана Писанка, Федор Ольховский, Олесь Кацион, Евгений Григорьев и другие.

Режиссеры: Евгений Чернышев и Александр Онуфриев.

Главный автор: Альбина Ильченко

Продюсеры проекта: Елена Канишевская, Виталия Белоусова, Анастасия Красикова, Вячеслав Братух.

Премьера сериала "Филин" состоится 12 мая в 13:30 на телеканале "Украина"

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