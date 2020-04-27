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Телеканал "Украина" подготовил к 9 мая премьеру военной драмы

Заключенный военнослужащий со своими товарищами сбегает из тюрьмы и теперь должен противостоять новому врагу

Дарина Алексеева
Сегодня, 15:01

В субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 4-серийного фильма "Последний день войны", который снимался при участии студии PRO TV по заказу канала. Это история о том, как бывший военнослужащий в мае 1945 попадает в тюрьму. Именно здесь он найдет новых товарищей, с которыми ему придется противостоять фашисткой "нечисти".

Сбежав из заключения, молодые люди прячутся в родной деревне Николая – главного героя фильма. На фоне всеобщей радости победы ребята выясняют, что в близлежащих лесах остались непрошенные "гости" и затаившиеся предатели.

Николаю с товарищами придется вступить в бой не только с полицаями и недругами, но и защитить односельчан от награбленных немцами "сокровищ", за которыми вскоре должны вернуться их владельцы.

Кадр из фильма "Последний день войны"
Кадр из фильма "Последний день войны"
Фото: Victoria Film Studios

Главного героя Николая сыграл популярный актер Максим Радугин, которому ради роли пришлось радикально изменить внешность. Актер признается – это его первая военная картина, поэтому пришлось нелегко.

"Начнем с того, что это мой первый военный проект, так что для меня это первый опыт, большой опыт! Ознакомившись со сценарием, я сразу увидел, как все будет. Но было одно "НО" – последние восемнадцать проектов, где я с длинными волосами и бородой. Но вот я постригся и получилось хорошо – такой себе воин", – признался Максим Радугин.

Кадр из фильма "Последний день войны"
Кадр из фильма "Последний день войны"
Фото: Victoria Film Studios

Одного из товарищей Николая – вора Малюту сыграл украинский актер Александр Мельник. У артиста за плечами немало работ, но в военной драме он снялся впервые. Александр признается – работая над ролью, чувствовал большую ответственность перед зрителями, ведь пришлось перевоплотиться не только характером, но и окунуться в то нелегкое время.

Кадр из фильма "Последний день войны"
Кадр из фильма "Последний день войны"
Фото: Victoria Film Studios

"На душе становится тяжеловато, потому что мы ныряем в то время, когда наши бабушки и дедушки голодали и с одной трехлинейкой и с тремя патронами бежали сражаться – защищать родину. Это большая ответственность! Да и физически тяжело – нам пришлось бегать, прыгать, драться с немцами, плавать в ледяной воде, стрелять, я вот, даже в обрыве висел – спасал товарища. Но больше всего напугал случай, когда Максиму Радугину пришлось исполнять каскадерские трюки – он цеплялся за движущуюся полуторку", – поделился актер Александр Мельник.

Кадр из фильма "Последний день войны"
Кадр из фильма "Последний день войны"
Фото: Victoria Film Studios

Непростая роль досталась известной украинской актрисе Любови Тищенко, которая призналась, что ради своей героини была готова на любые перевоплощения. Звезда телеэкранов заинтриговала – новым амплуа удивит всех поклонников, ведь в этом персонаже она смогла не только раскрыться, но и продемонстрировать свои лингвистические способности.

"Моя героиня – страстная, целеустремленная и абсолютно идейная девушка. Которая идет напролом, к своим целям, и это человек, персонаж, который не остановится ни перед чем, ни перед кем. Она будет рвать, метать, сжигать, – рассказала Любовь Тищенко. – Мне нужно было овладеть определенным языком, и на этом языке убедительно существовать, даже не просто существовать, а играть – взаимодействовать с партнерами в кадре. Но я упорная малышка, как и моя героиня в этом сериале – делаю все возможное, чтобы хотя бы изобразить, что это мой язык".

Кадр из фильма "Последний день войны"
Кадр из фильма "Последний день войны"
Фото: Victoria Film Studios

Съемки военной драмы проходили в Киеве и Киевской области. Военный реквизит создателям сериала долго искать не пришлось, а вот военную форму – шили специально. Сцены боя режиссеру Виталию Ващенко помогали восстановить специальные реконструкторы событий, пиротехники и каскадеры – поэтому зрители канала "Украина" станут свидетелями настоящих боевых действий конца войны. А масштабность съемки оператору-постановщику Матвею Шульгину удалось достигнуть с помощью использования квадрокоптера.

Персонажей в фильме исполнили актеры Алексей Дмитриев, Борис Книженко, Борис Смолкин, Ольга Веникова, Дмитрий Мухин, Леся Самаева, Станислав Скакун и многие другие.

Продюсеры – Ирина Черняк, Виктория Корогод, Виктор Приходько, Артем Приходько. Производством фильма по заказу канала "Украина" занималась студия PRO TV.

Смотрите премьеру военной драмы "Последний день войны" в субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что ранее мы рассказали интересные факты о сериале "Чернобыль", который был признан самым популярным в истории кино.

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