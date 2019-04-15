Телеканал "Украина" покажет премьеру картины "Другая"

Это история девушки Ульяны, которая вынуждены жить чужой жизнью

Сериал "Другая" стартует на телеканале "Украина" Фото: пресс-служба канала "Украина"

В понедельник, 15 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 18-серийной картины "Другая" совместного производства канала и компании Star Media.

По сюжету, Ульяна становится случайной свидетельницей убийства и теперь вынуждена скрываться от бандитов, чтобы и самой не погибнуть. Лучший друг девушки, который давно в нее влюблен, помогает ей исчезнуть, чтобы хоть на время избавиться от опасного преследователя. Ульяна решает уехать в другой город к своей успешной и богатой сестре-близняшке Лере, с которой давно не общалась. И там узнает, что сестра только что погибла. Все – муж, друзья, коллеги – принимают Ульяну за Леру. Но сможет ли Ульяна стать полноценной хозяйкой чужой жизни, исполняя роль другого человека? Режиссер-постановщик сериала – Дмитрий Лактионов.

"Другая" на телеканале "Украина" Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Близнецы-девушки, воспитанные одними родителями, но характеры полярно разные. Для одной важны человеческие, душевные отношения, для другой – материальные. Обстоятельства ставят их в такую ситуацию, что они вынуждены поменяться местами и трансформировать свои характеры, – объяснил режиссер сериала Дмитрий Лактионов. – Более того, каждая из сестер ведет двойную игру, поэтому актриса Натали Старынкевич должна была воплотить как бы четырех человек".

По словам Натали Старынкевич, от того, насколько быстро приходилось "переключаться" из одной героини на другую, у нее даже немного "ехала крыша": "Мне художники по гриму говорили: "Постой, здесь нужна переходная прическа. Когда Ульяна только начинала выдавать себя за сестру, она была ее копией. Но Ульяна, постепенно вживаясь в ее образ, все больше вносит в него своих черт и тут нужен переход. Я цепляюсь за характеры героинь, а они – противоположные: Ульяна больше переживает за других, ее сестра – за себя. Но нравятся мне обе – каждая по-своему", – отметила Натали Старынкевич.

"Другая" на телеканале "Украина" Фото: пресс-служба канала "Украина"

Также в фильме снялись актеры Александр Никитин, Мила Сивацкая, Светлана Малюкова, Кирилл Жандаров, Петр Нестеров, Дмитрий Сарансков и другие.

Сериал снят по формату "Ringer", произведенному телевизионной студией CBS и Warner Bros. Television в сотрудничестве с телевизионной студией ABC и Brillstein Entertainment, при участии исполнительных продюсеров Пем Уизи ("C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "Округ"), Джона Либмана и Джоан Колонны, соисполнительных продюсеров/соавторов Николь Снайдер ("Сверхъестественное") и Эрика Чармело ("Сверхъестественное"), а также соисполнительного продюсера Сарры Мишель Геллар. Сериал и сценарий формата распространяются CBS Studios International.

"Другая" на телеканале "Украина" Фото: пресс-служба канала "Украина"

Авторы сценария фильма "Другая" – Яна Дубинянская, Игорь Тер-Карапетов. Оператор-постановщик – Михаил Марков. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Евгений Лященко, Ирина Черняк, Влад Ряшин.

Напомним, передача "Зірковий шлях" на канале "Украина", которая выходит ежедневно в 9:30, подготовила цикл сюжетов к юбилею певицы Аллы Пугачевой под названием "70 с Аллой".

Также напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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