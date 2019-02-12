Канал "Украина" предлагает провести ночь "Оскара" с Александром Скичко и Светланой Катренко

Вручения кинопремии пройдут в ночь с 24 на 25 февраля

Александр Скичко и Светлана Катренко Фото: пресс-служба канала "Украина"

В рамках эксклюзивной прямой трансляции 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" в ночь с 24 на 25 февраля на канале "Украина" пройдет марафон. Его ведущими станут Александр Скичко и Светлана Катренко.

Эксклюзивная трансляция "Оскара" на телеканале "Украина" начнется в 01:30, когда селебритис выйдут на самую известную в мире красную дорожку. Вместе с экспертами ведущие канала "Украина" Александр Скичко и Светлана Катренко познакомят зрителей с картинами-номинантами на "Оскар", расскажут о самых громких скандалах кинопремии и раскроют закулисные подробности церемонии.

Кроме того, зрители канала "Украина" станут первыми, кто увидит реакцию и яркие эмоции триумфаторов премии. Ведущие марафона Александр Скичко и Светлана Катренко уже готовятся к самой долгожданной ночи года.

"На мой взгляд, лучшая подготовка – это посмотреть все номинированные картины, почитать отзывы в соцсетях, обсудить с коллегами, узнать о всех скандалах церемонии. А в идеале, дорогие телезрители, просто посмотрите "Зірковий шлях" накануне, наши журналисты готовят очень много интересных сюжетов об "Оскаре", так что вы точно будете в курсе всех событий", – говорит Александр Скичко.

"Оскар – одно из самых масштабных шоу планеты. С нетерпением жду эту ночь, чтобы разделить свои впечатления с нашими зрителями, которые первыми увидят наряды звезд и узнают победителей церемонии. С Сашей мы еще не обсуждали фаворитов, но традиционно сделаем это перед началом. Посмотрим, кто из нас будет прав в этом году", – отмечает Светлана Катренко.

В рамках марафона зрителей канала "Украина" также ожидают эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира, которые готовит съемочная группа новостей "Сегодня". Оценки зрителей и комментарии экспертов в этом году как никогда разделились. Поэтому церемония будет полна интриги и неожиданностей.

Напомним, в этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться восемь кинолент: "Черная Пантера", "Черный клановец", "Богемная рапсодия", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Рождение звезды", "Власть". В категории "Лучший режиссер" представлены Спайк Ли ("Чёрный клановец"), Павел Павликовский ("Холодная война"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома"), Адам МакКей ("Власть"). За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Кристиан Бейл ("Власть"), Брэдли Купер ("Рождение звезды"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Рами Малек ("Богемная рапсодия"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" сразятся актрисы Ялица Апарисио ("Рома"), Гленн Клоуз ("Жена"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Леди Гага ("Рождение звезды"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?"). Смотрите прямую трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в ночь с 24 на 25 февраля с 01:30 на телеканале "Украина".

Смотрите видео о том, как объявили номинантов на премию "Оскар":

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