Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Канал "Украина" предлагает провести ночь "Оскара" с Александром Скичко и Светланой Катренко

Вручения кинопремии пройдут в ночь с 24 на 25 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 18:21
Александр Скичко и Светлана Катренко
Александр Скичко и Светлана Катренко
Фото: пресс-служба канала "Украина"

В рамках эксклюзивной прямой трансляции 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" в ночь с 24 на 25 февраля на канале "Украина" пройдет марафон. Его ведущими станут Александр Скичко и Светлана Катренко.

Эксклюзивная трансляция "Оскара" на телеканале "Украина" начнется в 01:30, когда селебритис выйдут на самую известную в мире красную дорожку. Вместе с экспертами ведущие канала "Украина" Александр Скичко и Светлана Катренко познакомят зрителей с картинами-номинантами на "Оскар", расскажут о самых громких скандалах кинопремии и раскроют закулисные подробности церемонии.

Кроме того, зрители канала "Украина" станут первыми, кто увидит реакцию и яркие эмоции триумфаторов премии. Ведущие марафона Александр Скичко и Светлана Катренко уже готовятся к самой долгожданной ночи года.

"На мой взгляд, лучшая подготовка – это посмотреть все номинированные картины, почитать отзывы в соцсетях, обсудить с коллегами, узнать о всех скандалах церемонии. А в идеале, дорогие телезрители, просто посмотрите "Зірковий шлях" накануне, наши журналисты готовят очень много интересных сюжетов об "Оскаре", так что вы точно будете в курсе всех событий", – говорит Александр Скичко.

"Оскар – одно из самых масштабных шоу планеты. С нетерпением жду эту ночь, чтобы разделить свои впечатления с нашими зрителями, которые первыми увидят наряды звезд и узнают победителей церемонии. С Сашей мы еще не обсуждали фаворитов, но традиционно сделаем это перед началом. Посмотрим, кто из нас будет прав в этом году", – отмечает Светлана Катренко.

В рамках марафона зрителей канала "Украина" также ожидают эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира, которые готовит съемочная группа новостей "Сегодня". Оценки зрителей и комментарии экспертов в этом году как никогда разделились. Поэтому церемония будет полна интриги и неожиданностей.

Напомним, в этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться восемь кинолент: "Черная Пантера", "Черный клановец", "Богемная рапсодия", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Рождение звезды", "Власть". В категории "Лучший режиссер" представлены Спайк Ли ("Чёрный клановец"), Павел Павликовский ("Холодная война"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома"), Адам МакКей ("Власть"). За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Кристиан Бейл ("Власть"), Брэдли Купер ("Рождение звезды"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Рами Малек ("Богемная рапсодия"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" сразятся актрисы Ялица Апарисио ("Рома"), Гленн Клоуз ("Жена"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Леди Гага ("Рождение звезды"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?"). Смотрите прямую трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в ночь с 24 на 25 февраля с 01:30 на телеканале "Украина".

Смотрите видео о том, как объявили номинантов на премию "Оскар":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Эксклюзив с BAFTA 2019: опоздавший Бейл, общительный Малек и селфи спустя 10 лет ожидания Эмилия Кларк, Джейсон Момоа, Сэмюэл Л. Джексон и другие будут раздавать "Оскары" Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование "Таланта недостаточно, требуется храбрость": о чем фильм "Зеленая книга"
премия трансляция Александр Скичко Светлана Катренко оскар 2019
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения
Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Популярные статьи

Сегодня, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Сегодня, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Сегодня, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Сегодня, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 16:53Fun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:44Шоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

Вчера, 10:55Техно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Вчера, 07:27Fun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

11 февраляШоу-бизнес

На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль

11 февраляFun

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 февраляFun

Пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы

11 февраляFun

Будет ли выходной на 8 марта в Украине

11 февраляШоу-бизнес

Стало известно имя ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

11 февраляFun

Найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь

11 февраляТехно

Холодных зим на Земле больше не будет – ученые

Новости партнеров

Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Больше объема: топ-5 модных стрижек для очень тонких волос
Больше объема: топ-5 модных стрижек для очень тонких волос
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Обворожительные бегуньи во всей красе
Обворожительные бегуньи во всей красе
6 интересных приемов, чтобы спасти скучный интерьер
6 интересных приемов, чтобы спасти скучный интерьер