Канье Уэст представил трейлер документального фильма Jesus Is King
Картина выйдет в ограниченный прокат 25 октября
Канье Уэст, который решил открыть собственную церковь, представил трейлер документального фильма Jesus Is King. Картина, снятая в формате IMAX выйдет в ограниченный прокат 25 октября.
О личной жизни Канье Уэста смотрите в сюжете:
Документальная лента Канье Уста Jesus Is King будет посвящена одноименному альбому рэпера. Релиз пластинки ожидается также в этом году.
Отметим, что фильм Канье снят британским фешн-фотографом Ником Найтом. Съемки проходили этим летом в кратере Роден, расположенном в штате Аризона. Этот кратер принадлежит современному американскому художнику Джеймсу Тарреллу. Он приобрел местность в 1977 году и превратил ее в арт-инсталляцию под открытым небом и природную обсерваторию.
Официальный тизер Jesus Is King был опубликован на Youtube-канале Уэста.
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