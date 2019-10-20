Канье Уэст представил трейлер документального фильма Jesus Is King

Картина выйдет в ограниченный прокат 25 октября

Канье Уэст представил трейлер фильма Jesus Is King Фото: Instagram

Канье Уэст, который решил открыть собственную церковь, представил трейлер документального фильма Jesus Is King. Картина, снятая в формате IMAX выйдет в ограниченный прокат 25 октября.

О личной жизни Канье Уэста смотрите в сюжете:

Документальная лента Канье Уста Jesus Is King будет посвящена одноименному альбому рэпера. Релиз пластинки ожидается также в этом году.

Отметим, что фильм Канье снят британским фешн-фотографом Ником Найтом. Съемки проходили этим летом в кратере Роден, расположенном в штате Аризона. Этот кратер принадлежит современному американскому художнику Джеймсу Тарреллу. Он приобрел местность в 1977 году и превратил ее в арт-инсталляцию под открытым небом и природную обсерваторию.

Официальный тизер Jesus Is King был опубликован на Youtube-канале Уэста.

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