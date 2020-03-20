Каннский фестиваль-2020 переносят из-за COVID-19: когда состоится мероприятие

На данный момент организаторы рассматривают варианты проведения кинофестиваля

73-й Каннский кинофестиваль, жюри которого возглавит американский режиссер Спайк Ли, переносится в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявили организаторы мероприятия.

Так, на официальном сайте сообщается, что Каннский фестиваль не может быть проведен в ранее обозначенные даты, с 12 по 23 мая. Как утверждают организаторы, наиболее вероятным является проведение мероприятия летом, а именно в конце июня – начале июля 2020 года. Точные даты обещают назвать в скором будущем, когда ситуация с распространением коронавируса станет более понятной.

"Мы выражаем солидарность со всеми, кто борется с COVID-19. Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский фестиваль не может быть проведен в запланированные сроки, с 12 по 23 мая. Рассматривается несколько вариантов его проведения, основным из которых является простая отсрочка до конца июня – начала июля 2020 года. Как только ситуация в области здравоохранения Франции и других стран позволит нам оценить реальную возможность проведения, мы сообщим о своем решении", – говорится в заявлении.

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