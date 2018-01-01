Каннский кинофестиваль: Кристен Стюарт влюбилась в голливудскую актрису
Всему виной фотографии, на которых актрисы кокетливо смотрят друг на друга
Известная голливудская актриса Кристен Стюарт, которая в этом года вошла в состав жюри на Каннском кинофестивале, вновь заинтересовала представителей СМИ. А все из-за ее нового увлечения. Возглавляет жюри – оскароносная актриса Кейт Бланшетт.
Судя по фотографиям Кристен, которая не скрывает своей сексуальной ориентации, она влюбилась в свою коллегу. Сама же Бланшетт 21 год счастлива в браке с Эндрю Аптоном. Но фанаты уже вовсю обсуждают страстные взгляды со стороны Кристен.
Напомним, голливудская актриса Кейт Бланшетт 14 мая отпраздновала свой день рождения – ей исполнилось 49 лет. Мы сделали подборку лучших фильмов, в которых Кейт сыграла незабываемые роли.
Еще несколько материалов по теме:Каннский кинофестиваль-2018: женщины выступили против неравенства Кристен Стюарт пришлось разуться на красной дорожке Кейт Бланшетт рассказала, почему вышла на красную дорожку Канн в старом платье
Источник: "Сегодня"