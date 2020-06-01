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Канны и "Сандэнс" на диване. Стартовал онлайн-кинофестиваль We Are One, который объединил крупнейшие кино-ивенты мира

Сегодня, 16:57

Все фильмы доступны к бесплатному просмотру

Стартовал 10-дневный онлайн-кинофестиваль We Are One: A Global Film Festival ("Мы едины: глобальный кинофестиваль"), который проходит с 29 мая и до 7 июня на YouTube.

В программу кинофестиваля вошли известные ленты, которые должны были быть показаны на Каннском, Берлинском кинофестивалях, а также кинофестивалях в Торонто, Локарно, Нью-Йорке, Карловых Варах, "Сандэнс", Tribeca и ряде других. Все эти знаменитые кинофестивали были отменены из-за пандемии. Главная идея фестиваля заключается в том, чтобы собрать и поддержать кинематографическое сообщество во времена кризиса.

Стартовал онлайн-кинофестиваль We Are One: A Global Film Festival.
Стартовал онлайн-кинофестиваль We Are One: A Global Film Festival.
Фото: Pexels

В программе кинофестиваля показы кинолент, короткометражных фильмов, анимации, дискуссии с представителями кино индустрии и даже экспериментальные работы. Зрители могут посмотреть дискуссию Марины Абрамович с Алехандро Гонсалесом Иньярриту, Френсиса Форда Копполы и Стивена Содерберга, а также других знаменитостей мира кино и искусства.

Все трансляции фильмов бесплатны, а для каждого показа или творческой встречи определено конкретное время, которое указано в расписании на официальном сайте кинофестиваля We Are One: A Global Film Festival. Если зритель не успевает на показ, многие фильмы будут доступны в записи.

Интересно, что в понедельник, 1 июня, в 22:00 будет показана драма Anna ("Анна), которая рассказывает о матери-одиночке, живущей в Восточной Украине во время войны.

Кадр из фильма Anna
Кадр из фильма Anna
Фото: weareoneglobalfestival.com/

Ранее стало известно, что несмотря на пандемию, 77-й Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре.

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