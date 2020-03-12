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Карантин в Украине: какие мероприятия отменили и перенесли в столице

В Киеве с 12 марта по 3 апреля введен карантин

Инна Петрова
Сегодня, 14:05

В Украине объявлен карантин. С 12 марта по 3 апреля в Киеве ограничат массовые мероприятия из-за коронавируса. Это касается сеансов в кинотеатрах, концертов, конференций и т. д. Психологи рекомендуют не поддаваться панике и делятся советами.

В Киеве с 12 марта по 3 апреля введен карантин Фото: instagram.com/zakharov.a.v/
В Киеве с 12 марта по 3 апреля введен карантин Фото: instagram.com/zakharov.a.v/

Чтобы предотвратить возможность распространения вируса, столичные власти ввели ограничения, в их числе:

  • закрытие учебных заведений;
  • запрещение массовых собраний более 200 человек;
  • закрытие авиасообщения с рядом стран.

Отметим, что ограничения на собрание большого количества людей касаются только мероприятий в помещении. Уличных событий и фестивалей это не касается. Сегодня.Lifestyle выяснили, какие ивенты в Киеве отменили, а какие – перенесли.

Кураж March

Фото: instagram.com/kurazh.kyiv/

Перенос на 25-26 апреля

Из-за угрозы COVID-19 мартовский "Кураж" переносят на апрель. Об этом организаторы мероприятия сообщили в своем Instagram-аккаунте.

"Мы серьезно озабочены безопасностью и здоровьем наших гостей, участников и персонала. Поэтому призываем всех следовать указаниям и рекомендациям во избежание заражения. Все приобретенные билеты на ивент вы сможете использовать в апреле", – говорится в сообщении.

Ulichnaya Eda

Фото: instagram.com/ulichnayaeda/

Перенос на апрель

Фестиваль еды также переносят. Организаторы просят гостей не расстраиваться. "Мы соскучились очень. Однако лучше отдать предпочтение сериалам в объятиях родных, чем массовым мероприятиям. Мойте руки – и все класс! Увидимся в апреле", – говорится в сообщении.

VideoZhara 2020

Фото: instagram.com/videozhara/

Отмена

В связи с ухудшением глобальной эпидемической ситуации и усилением мер безопасности в Украине организатор масштабного фестиваля блогеров принял решение отменить проведение мероприятия в 2020 году.

"Учитывая последние тревожные мировые новости, мы с пониманием и уважением относимся к усилению мер безопасности в Украине и Киеве. И самое главное – мы не можем позволить себе рисковать здоровьем и жизнью наших гостей. С большим сожалением сообщаем о том, что VIDEOZHARA 2020 отменяется", – сказано в заявлении.

Концерт Latexfauna

Фото: instagram.com/latexfauna/

Перенос на 24 апреля

На своих страницах в социальных сетях киевский коллектив сообщил фанам, что из-за распоряжения городского головы о запрете массовых мероприятий в связи с карантином свое шоу, которое должно было состояться 27 марта в HC-HALL, Latexfauna вынужден перенести на апрель.

Ukraine WOW

Фото: instagram.com/ukrainewow/

Отмена

Популярную выставку Ukraine WOW, работу которой накануне продлили до 29 марта, закрыли. "В связи с решением Кабинета министров Украины о введении всеукраинского карантина Ukraine WOW не принимает посетителей", – сообщается в соцсети.

Однако для тех, кто запланировал визит на проект "Укрзализниці", на странице Ukraine WOW в Facebook онлайн-экскурсию проведет руководитель проекта Ярослава Гресь.

KAZKA

Группа KAZKA
Группа KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

Отмена

Группа KAZKA отменила тур по Украине, в рамках которого музыканты должны были посетить 28 городов. "Такое решение было принято нашей командой прежде всего с заботой о здоровье зрителей и участников коллектива и по рекомендации Министерства здравоохранения Украины по организации и посещению мероприятий массового сбора людей", – говорят участники коллектива.

Добавим, что сейчас под угрозой переноса оказались концерты The Score (15 марта), X Ambassadors (16 марта), "Один в Каное" (18 марта), Nothing But Thieves (21 марта), "Аквариум" (22 марта), ежегодная музыкальная премия YUNA (24 марта) и другие. Детальную информацию можно узнать у организаторов мероприятий.

Смотрите, как звезды путешествуют во время эпидемии коронавирусной инфекции:

В то же время летние фестивали, которые пройдут в Киеве и других уголках Украины, переносить или отменять не планируют.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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