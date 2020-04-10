Карантинный киноман: певец KHAYAT поделился списком любимых сериалов

В списке KHAYAT есть как комедии, так и детективы

Что посмотреть, чтобы не сойти с ума во время самоизоляции? К счастью, киносериальному производству есть что нам предложить. Сегодня.Lifestyle поинтересовались у молодого украинского певца KHAYAT, чем же он развлекает себя во время карантина.

"Я отдаю предпочтения сериалам, потому что это длинная история, ты можешь лучше понять персонажа и дольше наслаждаться картинкой. А в период самоизоляции это одно из лучших времяпрепровождений", – говорит украинский певец.

Певец KHAYAT Фото: пресс-служба

А список любимых сериалов KHAYAT выглядит так:

"Лютер"

"Лютер" – очень достойный сериал в жанре "детектив", создатели знатно вдохновились Шерлоком Холмсом. Особенно хорошо с этим жанром справляются британцы. История об инспекторе, который расследует тяжелые преступления. Здесь интересны не только истории, но и безответная любовная линия.

"Крестный отец Гарлема"

"Крестный отец" – мне интересно смотреть сериалы о мафиозной культуре, у которых вообще какой-то отдельный мир и свои законы морали. Также на подобную тематику мне нравятся "Острые козырьки" – там речь о гангстерах.

"Друзья"

Кадр из сериала "Друзья"

Друзья – это лучший сериал всех времен, по моему мнению. Сериальная индустрия пока лучше ничего не сняла. 25 лет прошло с выхода первой серии, а он актуален и сейчас. Этот сериал о том, какими должны быть друзья. Лучше всего его смотреть в оригинале на английском, так как не до конца можно понять юмор, его не научились переводить точно по смыслу. Если сравнивать меня с персонажами "Друзей" по характеру, то мой немного напоминает Рэйчел и Чендлера.

"Разрабы"

Сейчас интересуюсь работой "Разрабы" – это новый мини-сериал, я пока его еще не досмотрел. Здесь намешана драма и фантастика. Достаточно интересный материал.

Напомним, ранее мы рассказывали о 10 новых сериалах апреля. Также делились списком лучших драм от HBO.

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