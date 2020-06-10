Картинг в Киеве: лучшие места, чтобы прокатиться с ветерком

Добавьте немного драйва в свои выходные

Картинг – прекрасная возможность почувствовать прилив адреналина, или же узнать каково это, сидеть за рулем. Подходит это развлечение как опытным автолюбителям, так и новичкам без водительских прав. В зависимости от трассы и карта, вы можете устроить гонку на скорость с друзьями, или же просто потренироваться входить в повороты в умеренном темпе.

Картинг взбодрит и наполнит впечатлениями ваши выходные. Сегодня.Lifestyle подобрали для вас ТОП-4 картинга в Киеве, работающих во время карантина.

Картинг в Киеве Фото: unsplash.com

Где покататься на картинге в Киеве: Жажда скорости

Этот картинг-центр работает уже 17 лет и имеет отличную и достаточно сложную асфальтированную трассу с множеством конфигураций и перепадом высот. В "Жажде скорости" новые карты, удобные и отзывчивые в управлении. Для ночных заездом предусмотрено освещение. Также есть специальные секции для детей.

Где находится: г. Киев, пр. Глушкова, 9 (Ледовый стадион)

Картинг в Киеве: Терминал

Этот крытый картинг-центр находиться в Броварах и располагает двумя любительскими трасами з разнообразными поворотами и перепадами высот. Карты оснащены ремнями безопасности, подходят и для взрослых и для детей. Дети ростом от 1,3 м до 1,5 м могут кататься только вместе со взрослым.

Где находится: Киевская обл, город Бровары, ул. Киевская, 316

Картинг в Киеве Фото: unsplash.com

Картинг-центры Киева: Блокбастер

Этот картинг-клуб имеет две площадки: закрытую и открытую летнюю. То есть прокатиться с адреналином тут можно в любую погоду. На трассе преобладают 90 и 180-градусные повороты, она подходит для знакомства с этим видом спорта и оттачивания базовых навыков. Здесь есть двухместный карт, которым могут одновременно управлять два человека. Для детей работает школа картинга.

Где находится: ТЦ "Блокбастер", пр. Степана Бандеры, 34-В, 1 этаж (метро Почайна)

Картинг-клубы в Киеве: Картинг на Чайке

Добраться на общественном транспорте сюда сложно, лучше пользоваться авто или такси. Но сюда стоит поехать, ведь здесь расположена самая скоростная картинг-трасса в Украине. Она широкая и с длинными прямыми. Работает освещение для ночных заездов и детская школа картинга.

Где находится: Киевская обл, село Чайки, ул. Антонова, 2

Сайт: https://chayka-karting.com.ua/

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