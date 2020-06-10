Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Картинг в Киеве: лучшие места, чтобы прокатиться с ветерком

Сегодня, 12:51

Добавьте немного драйва в свои выходные

Картинг – прекрасная возможность почувствовать прилив адреналина, или же узнать каково это, сидеть за рулем. Подходит это развлечение как опытным автолюбителям, так и новичкам без водительских прав. В зависимости от трассы и карта, вы можете устроить гонку на скорость с друзьями, или же просто потренироваться входить в повороты в умеренном темпе.

Картинг взбодрит и наполнит впечатлениями ваши выходные. Сегодня.Lifestyle подобрали для вас ТОП-4 картинга в Киеве, работающих во время карантина.

Картинг в Киеве
Картинг в Киеве
Фото: unsplash.com

Где покататься на картинге в Киеве: Жажда скорости

Этот картинг-центр работает уже 17 лет и имеет отличную и достаточно сложную асфальтированную трассу с множеством конфигураций и перепадом высот. В "Жажде скорости" новые карты, удобные и отзывчивые в управлении. Для ночных заездом предусмотрено освещение. Также есть специальные секции для детей.

Где находится: г. Киев, пр. Глушкова, 9 (Ледовый стадион)

Картинг в Киеве: Терминал

Этот крытый картинг-центр находиться в Броварах и располагает двумя любительскими трасами з разнообразными поворотами и перепадами высот. Карты оснащены ремнями безопасности, подходят и для взрослых и для детей. Дети ростом от 1,3 м до 1,5 м могут кататься только вместе со взрослым.

Где находится: Киевская обл, город Бровары, ул. Киевская, 316

Картинг в Киеве
Картинг в Киеве
Фото: unsplash.com

Картинг-центры Киева: Блокбастер

Этот картинг-клуб имеет две площадки: закрытую и открытую летнюю. То есть прокатиться с адреналином тут можно в любую погоду. На трассе преобладают 90 и 180-градусные повороты, она подходит для знакомства с этим видом спорта и оттачивания базовых навыков. Здесь есть двухместный карт, которым могут одновременно управлять два человека. Для детей работает школа картинга.

Где находится: ТЦ "Блокбастер", пр. Степана Бандеры, 34-В, 1 этаж (метро Почайна)

Картинг-клубы в Киеве: Картинг на Чайке

Добраться на общественном транспорте сюда сложно, лучше пользоваться авто или такси. Но сюда стоит поехать, ведь здесь расположена самая скоростная картинг-трасса в Украине. Она широкая и с длинными прямыми. Работает освещение для ночных заездов и детская школа картинга.

Где находится: Киевская обл, село Чайки, ул. Антонова, 2
Сайт: https://chayka-karting.com.ua/

Ранее мы рассказали о кинодромах в Киеве – где можно посмотреть кино под открытым небом.

Также Сегодня.Lifestyle предлагает лучшие направления, куда поехать на выходные на машине в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Киевской области лихач на Porsche Panamera промчался со скоростью 200 км/час Украинцы все активнее покупают электрокары: ТОП-5 популярных моделей Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов в мире для эмигрантов
Киев авто выходные картинг
Реклама

Новости партнеров

Простий рецепт торта
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:15Food

Как приготовить кабачковую икру: четыре простых рецепта

Сегодня, 10:48Travel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

Вчера, 22:45Travel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

Вчера, 22:02Шоу-бизнес

Плакал во время заседания: суд арестовал Михаила Ефремова

Вчера, 19:11Travel

Достопримечательности Львова: почему стоит посетить город

Вчера, 19:07Шоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" рассказала о резкой реакции отца на измену Максима Михайлюка

Вчера, 18:32Food

Как приготовить шампиньоны на гриле

Вчера, 11:15Fun

Сбросила 13 кг: женщина раскрыла секрет быстрого домашнего похудения, фото

Вчера, 08:22Техно

Таинственные радиопослания из космоса озадачили ученых

8 июняШоу-бизнес

Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы: подробности (видео)

8 июняTravel

Достопримечательности Харькова: куда пойти в городе

8 июняFood

Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

8 июняFun

8 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

Троица: значение, традиции и приметы праздника

Новости партнеров

Плачущий в клетке суда Ефремов попал на видео
Плачущий в клетке суда Ефремов попал на видео
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Ймовірна обраниця Холостяка вивалила брудну білизну Макса
Ймовірна обраниця Холостяка вивалила брудну білизну Макса
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Тоня Матвієнко розповіла про домагання лікаря
Тоня Матвієнко розповіла про домагання лікаря
В сети показали Аллегрову без парика и макияжа
В сети показали Аллегрову без парика и макияжа

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять