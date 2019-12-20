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Катерина Бужинская посвятила песню близкому человеку

Певица представила гимн кумовьям и получила орден

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская
Фото: пресс-служба

Украинская певица Екатерина Бужинская, которая обратилась к президенту Зеленскому, представила народный хит на своем официальном канале в YouTube, а также на многих украинских радиостанциях в прямом эфире.

Новая песня артистки называется – "Кум мій золотий" и четко описывает отношения с людьми, которые являются одними из самых близких – кумовьями. Трек посвящен ее куму Александру, который на днях отпразднует юбилей – 50 лет.

"Не секрет, что существуют песни и о матери, и об отце, о детях, о многих наших родственниках, но вот о кумовьях несправедливо забывают. А ведь это именно те люди, с которыми можешь поделиться сокровенным, которые всегда придут в трудную минуту, и которые разделили с тобой радость материнства, – комментирует выход новой песни "Кум мой золотой" певица Екатерина Бужинская. – Такие песни объединяют семью, когда все собираются за одним столом, эта композиция поднимает настроение, и сразу хочется идти в пляс".

Катя Бужинская – "Кум мій золотий":

Релиз новой песни "Кум мой золотой" народная артистка Украины подкрепила новой провокационной фотосессией в золотом платье. Благодаря необычному наряду звезда выглядит празднично, по-новогоднему и невероятно позитивно.

Стоит отметить, в новой песне Екатерины Бужинской присутствуют узнаваемый сильный и зажигательный вокал. А как отмечают многие радийщики, музыкальная новинка от артистки не на сезон, ведь это еще одна актуальная и "вечная" песня в репертуаре певицы.

А буквально вчера Катерина Бужинская получила Орден святой Анны за весомый вклад в области культуры, искусства, а также как представитель народной дипломатии Украины в Европе. Орден Королевы Анны "Честь Отечества" относится к категории высших общественных орденов Украины.

Катя Бужинская представила гимн кумовьям и получила орден
Фото: пресс-служба
Катя Бужинская представила гимн кумовьям и получила орден
Фото: пресс-служба
Катя Бужинская представила гимн кумовьям и получила орден
Фото: пресс-служба
Катя Бужинская представила гимн кумовьям и получила орден
Фото: пресс-служба
Катя Бужинская представила гимн кумовьям и получила орден
Фото: пресс-служба
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Напомним, певица гастролирует и воспитывает троих детей, ее близнецам Диме и Кате скоро исполнится три года. А старшей дочери Алене – 13 лет.

Ранее мы также писали, что Катя Бужинская впервые рассказала о своей госпитализации.

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