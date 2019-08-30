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Кэти Перри выпустила эпатажный клип, снятый украинским режиссером

Ролик называется Small Talk и в нем снялись собаки голливудских звезд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:50

Украинская клипмейкер Таню Муиньо, известна многим благодаря сотрудничеству с MONATIK, группы "Время и Стекло", NK, Скриптонит, наконец-то добралась и до зарубежья. Муиньо стала режиссером нового клипа американской звезды Кэти Перри. Таню работала над видео на трек Small Talk, и ролик наконец-то появился на YouTube-канале артистки.

Ранее появился анонс ролика. Так, в черно-белом видео показано, как Перри с Муиньо обсуждает детали съемок. В частности Кэтти говорит, что очень хочет, чтобы в видео были задействованы собаки знаменитостей – Дженнифер Энистон, Брэда Питта и других. 

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Похоже режиссеру удалось понять и соблюсти требования звездной заказчицы!

Напомним, певица Кэти Перри проиграла суд по обвинению в нарушении авторских прав при создании композиции "Dark Horse", выпущенной в 2013-м году.

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