Кевину Костнеру – 64: ТОП-5 лучших ролей "оскароносного" актера

Кевин Костнер прославился ролью в фильме "Телохранитель"

Кевин Костнер Фото: Getty Images

Известный американский актер, режиссер, продюсер Кевин Костнер 18 января отмечает свой день рождения. Мужчине исполняется 64 года. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил подборку фильмов, где Костнер сыграл свои лучшие роли.

"Танцующий с волками", 1990

Действие фильма происходит в 19-м веке, во время гражданской войны в США. Данбар оказывается в заброшенном форте в штате Дакота, где сначала заводит дружбу с волками, а затем и с индейцами, изучает их культуру и обычаи. Он влюбляется в девушку, правда, белую. Но вот приближается регулярная армия, и Данбару приходится делать решающий выбор. Кевин Костнер получил "Оскар" за режиссерскую работу, и в номинации "Лучший фильм".

"Телохранитель", 1992

Спродюсированный Кевином Костнером фильм становится кассовым суперхитом того года, а песня I will always love you надолго оккупирует вершины мировых хит-парадов. Партнершой Кевина по фильму стала Уитни Хьюстон. По сюжету, телохранитель Фрэнк Фармер попадает на службу к певице Рэйчел Мэррон. Они влюбляются друг в друга.

"Идеальный мир", 1993

Батч Хейнс — закаленный жизнью преступник, бежавший вместе с юным заложником, видящим в Батче отца, которого у него никогда не было. Ред Гарнетт — хитрый техасский рейнджер, предводитель шерифов. Ему знакомы каждая тропинка и укрытие. И более того — ему знаком и неуловимый Хейнс, ведь их пути уже пересекались однажды.

"Почтальон", 1997

Экранизация одноимённого романа Дэвида Брина. Фильм повествует о приключениях странствующего актёра на северо-западе США после ядерной войны. События разворачиваются в 2013 году, спустя несколько десятилетий после ядерной войны и последовавшего за ней распада современной цивилизации. По постапокалиптической пустыне, где когда-то была Юта, путешествует на муле кочевник.

"Открытый простор", 2003

Режиссёром и сопродюсером фильма стал Кевин Костнер, который также сыграл одну из главных ролей вместе с Робертом Дювалем и Аннетт Бенинг. Это история о старом Западе. В ней сочетаются насилие, романтика и даже комедия. Фильм начинается со сцены из четырёх ковбоев — Босса Спирмэна, Чарли Уэйта, здоровяка Моза и миловидного 16-летнего испанского юноши Баттона, принятого старыми ковбоями для помощи в выпасе стада.

