Кейт Бланшетт впервые снимется в сериале в необычном образе

Актриса сыграет антифеминистку

Кейт Бланшетт. Фото: AFP

Актриса Кейт Бланшетт, которая сыграла колдунью в фильме "Тайна дома с часами", сыграет убежденную антифеминистку Филлис Шлэфли в новом мини-сериале "Миссис Америка". Для австралийки это станет дебютом в телевизионном проекте. Более того, она станет исполнительным продюсером проекта.

Создателями шоу выступают лауреат премии "Эмми" Дави Уоллер ("Безумцы") и номинант на "Оскар" Стейси Шер ("Джанго освобожденный").

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Действие "Миссис Америки" разворачивается в США в 1970-х годах. В центре сюжета – история движения за равноправие, во главе которого стояли феминистки Бетти Фридан, Глория Стайнем, Ширли Чисхолм, Белла Абзуг и другие. Также будет показана негативная реакция консервативного общества во главе с конституционным юристом Филлис Шлэфли. Предполагается, что глазами женщин той эпохи зритель увидит одну из самых тяжелых битв в культурной войне семидесятых годов, в результате которой кардинально изменился политический ландшафт США.

В сериале будет девять эпизодов. Съемки "Миссис Америки" начнутся в 2019 году.

Напомним, в сети появился трейлер драмы "По половому признаку" о гендерном равенстве.