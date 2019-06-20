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KHAYAT отыграл первый концерт в Киеве: подробности

Музыкант начал концерт с игры на тибетской чаше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51
Концерт KHAYAT в Киеве
Концерт KHAYAT в Киеве
Фото: пресс-служба

В Зеленом театре 19 июня состоялся первый концерт KHAYAT, который дал эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle. Для столичной публики исполнитель презентовал дебютный альбом KHMIL’. На сцене также прозвучали полюбившиеся всем треки "Девочка" и EVER.

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Поддержать KHAYAT пришли коллеги и украинские селебрити: Jerry Heil, DJ NANA, Alina Pash, LAUD, Tonka, BAHROMA, глава Big entertainment shows 1+1 production Владимир Завадюк, танцоры Дмитрий Жук, Яна Цибульская, Максим Ежов и другие.

Концерт KHAYAT в Киеве
Концерт KHAYAT в Киеве
Фото: пресс-служба

Исполнитель продемонстрировал соединение украинской и восточной культуры не только музыкой, но и образами на сцене. Для концерта музыканту везли костюм из Ливана, в то время как бэк-вокалистки предстали в традиционных купальских сорочках.

Музыкант начал концерт с игры на тибетской чаше, ее звучание плавно перетекло в песню "Соловейко". Этно-техноритмы не позволяли зрителю устоять на месте: зал танцевал и подпевал каждой композиции. Трек "Девочка", с которой KHAYAT начал свой творческий путь в 2018 году, он исполнил в акустической версии.

Концерт KHAYAT в Киеве
Концерт KHAYAT в Киеве
Фото: пресс-служба

"Признаюсь, что именно за этими клавишами я написал данную песню. "Девочка" – первая авторская композиция в моей жизни", – заявил исполнитель.

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Изюминкой вечера стоит назвать выступление KHAYAT и YUKO с дуэтным треком VESNIANKA. Бурная реакция зрителей не заставила себя ждать, ведь на сцене царила невероятная энергетика и драйв. Эмоциональной точкой стала финальная песня EVER с национального отбора на Евровидение-2019. Композицию зрители подпевали в унисон, а после криками "НА БИС" не отпустили исполнителя со сцены.

Напомним, ранее украинский артист KHAYAT выступил от команды Тины Кароль в полуфинале шоу "Голос країни 9", который прошел 14 апреля. Парень в своей необычной манере исполнил хит популярной украинской группы KAZKA – "Плакала".

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Источник: Сегодня
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