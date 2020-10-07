Киану Ривз снимается в сексуальных сценах чаще остальных голливудских актеров. Исследование, которое вас удивит

Актер обошел в рейтинге других секс-символов Голливуда

56-летний Киану Ривз возглавил список голливудских актеров, которые чаще остальных снимаются в постельных сценах. К такому результату необычного исследования пришла автор Кэрри Уиттмер, которая провела все эти месяцы карантина за просмотром фильмов. Она решила узнать, действительно ли так называемые "секс-символы" Голливуда так часто играют в сценах интимного характера.

В итоге оказалось, что на счету Киану Ривза, который вернулся на экраны в комедии "Билл и Тед", 12 кинолент со сценами соответствующего характера. Как сообщается в исследовании на сайте The Ringer, у персонажей Киану Ривза в разных фильмах в сумме 568, 9 секунд сексуальных сцен.

Уиттмер составила список 30 актеров, которые на момент 2020 года считаются иконами Голливуда и выбрала все полнометражные фильмы с их участием. На протяжении четырех месяцев автор смотрела киноленты с секундомером, чтобы точно определить частоту и точное время постельных сцен кинозвезд. Она также уточнила, что за сексуальную сцену были приняты также звуки, которые издавал актер или же визуальная подсказка, которая дает понимание зрителю.

Результаты исследования Кэрри Уиттмер Фото: theringer.com

Второе место досталось Роберту Паттинсону, который в общей сложности сыграл в 50 фильмах, а 12 из них содержат сексуальные сцены его персонажа.

За Робертом Паттинсоном расположился Джейк Джилленхол – у актера 404 секунды сцен интимного характера. А вот Идрис Эльба, Оскар Исаак и Крис Хемсворт возглавили конец рейтинга – у актеров было немного таких сцен в кино.

Однако количество сексуальных сцен и их продолжительность не самый точный способ определить настоящего секс-символа. Автор также решила узнать, как часто выбранные актеры непосредственно имитировали сцены секса в кино. И оказалось, что у восходящей голливудской звезды, 24-летнего Тимоти Шаламе таких сцен больше всего.

Исследование Кэрри Уиттмер Фото: theringer.com

Ранее мы сообщали, что Роберт Паттинсон вылечился от коронавируса и вернулся к съемкам в "Бэтмене".

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