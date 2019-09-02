Киану Ривзу – 55! Лучшие роли самой грустной звезды Голливуда

Актер получил мировое признание после роли в трилогии "Матрица"

Киану Ривз Фото: Getty Images

Голливудский актер Киану Ривз, который снимется в "Матрице 4", 2 сентября празднует свой юбилей. Звезде исполнилось 55 лет! Конечно, мы все помним юного хакера Нео, который был Избранным и остановил войну между людьми и машинами. Этого парня сыграл Киану и после этой роли получил мировое признание.

Смотрите видео о жизни Киану Ривза:

Однако, актер сыграл и во многих других картинах. Мы вспоминаем в своей подборке некоторые лучшие роли Киану Ривза.

"На гребне волны", 1991

Джонни Юта – молодой агент ФБР, специализирующийся на работе под прикрытием. Он не раз выходил из самых сложных ситуаций, всегда доделывая свою работу до конца. Его очередным заданием становится проникновение в банду воров. Однако эти люди не обычные грабители: их главным отличием от остальных является увлечение экстремальными видами спорта. Свои умения они используют при каждом новом ограблении, и стать частью их команды очень непросто. Чтобы войти в банду и остановить преступников, Джонни придется доказать, что он такой же как они, а для этого ему не раз предстоит рискнуть собственной жизнью.

"Мой личный штат Айдахо, 1991

Скотт – сын мэра Портланда, уличное поведение и мужская проституция для него – бунт. Майк – гей, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких средств к существованию. Вместе два хастлера (гомосексуалиста-проститута) пускаются в путешествие в поисках мамы Майка, которое приводит их в его родной город - Айдахо, и далее в Италию и назад в Портланд…

"Константин: Повелитель тьмы", 2005

Джону Константину удалось побывать в аду и вернуться обратно. Родившись с талантом – способностью распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей, - Константин под давлением обстоятельств пытается совершить самоубийство, лишь бы избавиться от мучительных видений. Но неудачно. Воскрешенный против собственной воли он снова оказывается в мире живых. Теперь, отмеченный печатью суицида и получивший временное право на жизнь, он патрулирует границу, разделяющую рай и ад.

"Репродукция", 2018

Талантливый ученый-биолог Уилл Фостер теряет в автокатастрофе свою семью. Одержимый желанием вернуть к жизни жену и детей, он преступает законы научной этики и самой природы. Но когда информация о его уходе домой доходит до руководства фирмы, в которой работает главный герой, на ученого и воскрешенных им жену и детей начинается охота.

"Джон Уик 3", 2019

Продолжение фильма о Джоне Уике. Джону Уику в третий раз не удается уйти на пенсию. Он нарушил законы отеля для киллеров "Континенталь", совершив убийство на его территории, и сам стал мишенью для полчищ наемников. У Джона остается последний шанс, чтобы сбежать из Нью-Йорка.

Напомним, киновселенная Marvel готовится войти в новую эру после финала "Мстителей", а Киану Ривз переживает второй пик популярности благодаря "Джону Уику". Поэтому Marvel может войти в новую эру с Ривзом на борту.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram