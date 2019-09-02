Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Киану Ривзу – 55! Лучшие роли самой грустной звезды Голливуда

Актер получил мировое признание после роли в трилогии "Матрица"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Киану Ривз
Киану Ривз
Фото: Getty Images

Голливудский актер Киану Ривз, который снимется в "Матрице 4", 2 сентября празднует свой юбилей. Звезде исполнилось 55 лет! Конечно, мы все помним юного хакера Нео, который был Избранным и остановил войну между людьми и машинами. Этого парня сыграл Киану и после этой роли получил мировое признание.

Смотрите видео о жизни Киану Ривза:

Однако, актер сыграл и во многих других картинах. Мы вспоминаем в своей подборке некоторые лучшие роли Киану Ривза.

"На гребне волны", 1991

Джонни Юта – молодой агент ФБР, специализирующийся на работе под прикрытием. Он не раз выходил из самых сложных ситуаций, всегда доделывая свою работу до конца. Его очередным заданием становится проникновение в банду воров. Однако эти люди не обычные грабители: их главным отличием от остальных является увлечение экстремальными видами спорта. Свои умения они используют при каждом новом ограблении, и стать частью их команды очень непросто. Чтобы войти в банду и остановить преступников, Джонни придется доказать, что он такой же как они, а для этого ему не раз предстоит рискнуть собственной жизнью.

"Мой личный штат Айдахо, 1991

Скотт – сын мэра Портланда, уличное поведение и мужская проституция для него – бунт. Майк – гей, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких средств к существованию. Вместе два хастлера (гомосексуалиста-проститута) пускаются в путешествие в поисках мамы Майка, которое приводит их в его родной город - Айдахо, и далее в Италию и назад в Портланд…

"Константин: Повелитель тьмы", 2005

Джону Константину удалось побывать в аду и вернуться обратно. Родившись с талантом – способностью распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей, - Константин под давлением обстоятельств пытается совершить самоубийство, лишь бы избавиться от мучительных видений. Но неудачно. Воскрешенный против собственной воли он снова оказывается в мире живых. Теперь, отмеченный печатью суицида и получивший временное право на жизнь, он патрулирует границу, разделяющую рай и ад.

Читайте также:
Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

"Репродукция", 2018

Талантливый ученый-биолог Уилл Фостер теряет в автокатастрофе свою семью. Одержимый желанием вернуть к жизни жену и детей, он преступает законы научной этики и самой природы. Но когда информация о его уходе домой доходит до руководства фирмы, в которой работает главный герой, на ученого и воскрешенных им жену и детей начинается охота.

"Джон Уик 3", 2019

Продолжение фильма о Джоне Уике. Джону Уику в третий раз не удается уйти на пенсию. Он нарушил законы отеля для киллеров "Континенталь", совершив убийство на его территории, и сам стал мишенью для полчищ наемников. У Джона остается последний шанс, чтобы сбежать из Нью-Йорка.

Напомним, киновселенная Marvel готовится войти в новую эру после финала "Мстителей", а Киану Ривз переживает второй пик популярности благодаря "Джону Уику". Поэтому Marvel может войти в новую эру с Ривзом на борту.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Киану Ривз удивил поклонников своим поступком: что произошло Фанаты в ярости из-за слухов о романе Анджелины Джоли и Киану Ривза Киану Ривз анонсировал выход игры Cyberpunk 2077: видео Личная жизнь больше не секрет: Киану Ривз пришел на модный показ с девушкой Киану Ривз поделился подробностями личной жизни Совсем скоро! Уже известна дата премьеры фильма "Джон Уик 4"
Киану Ривз актер матрица голливудский актер Джон Уик
Реклама

Новости партнеров

Секреты молодости и привлекательности японок
Секреты молодости и привлекательности японок
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря
Простые способы избавиться от храпа
Простые способы избавиться от храпа
Квашеная капуста – «санитар кишечника»
Квашеная капуста – «санитар кишечника»

Популярные статьи

Вчера, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Вчера, 11:25Техно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаFun

31 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

30 августаEvents

Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

30 августаFun

Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

30 августаШоу-бизнес

Камалия собрала детей в школу и призналась, сколько потратила

30 августаТехно

Популярное приложение заразило 100 миллионов смартфонов

Новости партнеров

Фигура этой женщины признана самой красивой в мире
Фигура этой женщины признана самой красивой в мире
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
Секреты кавказской кухни: хичины
Секреты кавказской кухни: хичины
Пасхальная закуска «Божьи коровки»
Пасхальная закуска «Божьи коровки»
Чельпек: оригинально и вкусно
Чельпек: оригинально и вкусно
Когда с венами проблемы. Можно ли заниматься бегом?
Когда с венами проблемы. Можно ли заниматься бегом?