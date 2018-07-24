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Киборг с амнезией: появился впечатляющий трейлер фантастики Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел"

Женщина-робот владеет боевыми приемами и пытается вспомнить все о себе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Кадр из фильма &quot;Алита: Боевой ангел&quot;
Кадр из фильма "Алита: Боевой ангел"

После громкой премьеры трейлера фантастического боевика "Алита: Боевой ангел", в сети появился новый ролик.

В режиссерском кресле – Роберт Родригес ("Город грехов"), а продюсером выступил Джеймс Кэмерон ("Титаник", "Терминатор").  Фильм является киноадаптацией манги Battle Angel от японского художника Юкито Кисиро.

Сюжет картины основан на истории о женщине-киборге, которую находит и чинит Доктор Идо. Придя в сознание, киборг ничего не может вспомнить, однако с удивлением обнаруживает, что владеет боевыми приемами. В итоге она начинает искать утерянные воспоминания.

В ролях в фильме снялись Роза Салазар, Махершала Али, Кристоф Вальц и Эд Скрейн. Выход фильма на широкий экран ожидается в декабре текущего года.

Напомним, студия Warner Bros. уже опубликовала официальный трейлер супергеройского фильма "Аквамен", в котором сыграли Николь Кидман, Джейсон Момоа и Эмбер Херд.

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Источник: "Сегодня"
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