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КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

В Киеве состоялось шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:44
Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Фото: AFP

В воскресенье, 23 июня, в украинской столице состоялся марш равенства КиевПрайд 2019 в поддержку ЛГБТ-сообщества. Все подробности, фото и видео с парада – далее в материале Сегодня. Lifestyle.

Смотрите, как прошел ЛГБТ-парад в Киеве в прошлом году: 

Темой мероприятия КиевПрайд 2019 была "Свобода. Единство. Борьба", а лозунгом события стала фраза "Наша традиция - это свобода!".

Марш в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве стартовал в 9:00, а завершился в 11:00. Колонна участников, среди которых были замечены представители других стран, в частности Великобритании и Канады, прошла по улицам Владимирской и Терещенковской от Богдана Хмельницкого в направлении улицы Льва Толстого.

Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Фото: AFP

Марш равенства в этом году в столице прошел относительно спокойно. Не обошлось без попыток противников парада испортить мероприятие, однако правоохранители пресекли действия нарушителей.

Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Фото: AFP

Известно, что полицией были задержаны 9 провокаторов, готовивших нападение на представителей ЛГБТ. Гомофобы намеревались закидать марш презервативами, наполненными фекалиями. Автобус со "снарядами" правоохранители задержали на Парковой дороге.

Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Фото: AFP

Непосредственно во время марша равенства ни одного нападения и задержания зафиксировано не было.

Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Фото: AFP

Как сообщается на странице Киев Прайд 2019 в Facebook, в шествии приняли участие более восьми тысяч человек.

Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Киев Прайд 2019: как в столице прошел марш равенства
Фото: AFP

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри поддержали ЛГБТ-сообщество.

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