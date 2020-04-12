Кино на карантине: чем занимаются Даша Трегубова и Нариман Алиев на самоизоляции

Звезды и деятели кинематографа переходят в онлайн-формат

Карантин и самоизоляция, помимо неудобств, предоставляют и новые возможности. Украинские музыканты один за одним устраивают онлайн-концерты. Звезды и деятели кинематографа не отстают и тоже переходят в онлайн-формат.

Уже известно, что вручение главной награды в украинском кино, а именно Четверной Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020" будет проходить 3 мая в формате онлайн-шоу. А пока представители индустрии готовятся к этому новшеству, они не забывают отчитываться о буднях своей самоизоляции.

Так, номинант на кинопремию в категории "Лучшая режиссерская работа", а также автор ленты-номинанта на "Лучший фильм" – "Додому" – Нариман Алиев публикует в соцсетях шутливый видеодневник своего карантина. Иногда он читает стихи или прозу, иногда играет в импровизированный настольный теннис, тренируется, аккомпанирует себе на укулеле, готовит печенье.

А недавно Нариман еще и записал совместное музыкальное видео с генеральным продюсером Одесского международного кинофестиваля Юлией Синькевич – они вместе исполнили онлайн-кавер на саундтрек мюзикла "Ла-Ла Ленд".

Не отстает от коллег и украинский продюсер Сергей Лавренюк с актерским семейством. Вместе с женой, актрисой Аленой Лавренюк, и дочками он записывает на камеру зажигательные домашние танцы.

Продюсер и руководитель дистрибьюторской компании "Артхаус Траффик" Денис Иванов вместе со своим сыном ввел рубрику украинизации мировых хитов и записал первое совместное видео с авторским исполнением.

Актриса и ведущая Дарья Трегубова продолжает вести рубрику #Дашачитает, где она декламирует стихотворения украинский поэтов и поэтесс.

Подписчики актера Андрея Дебрина "купились" на его видео-урок по растяжке.

Актриса Наталия Васько поделилась рецептом приготовления кутьи. Она подробно рассказала о процессе и показала его на видео.

Режиссер Аркаша Непиталюк с семьей воспроизводит легендарные полотна, например, "Девушку с жемчужной сережкой" Яна Вермеера или "Американскую готику" Гранта Вуда.

А кинокритики составляют длиннейшие списки хороших фильмов, которыми можно разбавить будни в самоизоляции, как, например, Сергей Ксаверов.

Но не развлечениями едиными. Во время карантина Украинская киноакадемия впервые в истории страны организовала настоящий онлайн-митинг. Причиной стала ситуация с финансированием культурной сферы, которое планировалось существенно урезать. Желающих принять участие в онлайн-митинге было больше 10 тысяч – из Украины и других стран мира. Одновременно на митинге присутствовала тысяча участников, которые все время менялись, остальные смотрели его в прямой трансляции на YouTube.

Кроме того, киноакадемия также устроила онлайн-конференцию с руководителями ведущих культурных институций страны, которые обсудили сложившуюся ситуацию в сфере культуры в нынешних реалиях и озвучили свои предложения по ней.

Смотрите, чем на карантине заняты украинские знаменитости:

Напомним, ранее мы рассказывали интересные факты о комедии "Свингеры 2".

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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