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Кино на вечер: ТОП-5 фильмов от известного продюсера

В этом списке действительно стоящие киноленты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:44
"Дюнкерк"
"Дюнкерк"
Фото: YouTube

Несмотря на то, что подборок лучших фильмов – пруд пруди, каждый раз, определяясь с фильмом на вечер, мы гуглим списки с комедиями, триллерами или боевиками и, опираясь на впечатления других, делаем выбор. А для того, чтобы в списках были только действительно крутые ленты, мы попросили директора телеканала НЛО TV и продюсера Ивана Букреева назвать ТОП-5. 

Иван Букреев
Иван Букреев
Фото: пресс-служба НЛО TV

5. Happy Death Day 1 и 2U ("Счастливого дня смерти 1, 2", 2017, 2019)

"Это триллеры от любимого голливудского продюсера Джейсона Блума. Не такие мрачные, как Get Out и Split (кстати, тоже советую посмотреть) и другие фильмы продакшна, так что можно смотреть и слабонервным".

Сюжет: У Терезы "Три" – день рождения. Она просыпается в кровати у одноклассника, выбрасывает торт от соседки по комнате и проводит обычный день. Но вечером, по дороге на вечеринку, Три затаскивает в тоннель и убивает кто-то в маске школьного талисмана. Теперь у Три начнется очень своеобразный день сурка – она будет умирать каждый день, пока не поймёт, кто на неё напал.

Во второй части во "временное кольцо" попадает Райян – товарищ Три и её парня Картера. Его убивает человек, одетый как Бейбифейс. Три рассказывает Райану о своём дежавю, и парень решает проблему с помощью реактора. Однако это забрасывает Три в её "день сурка", правда, немного модифицированный. Теперь Три нужно выбраться из петли, да так, чтобы её друзья остались живы.

4. Dunkirk ("Дюнкерк", 2017)

"Последний фильм, за который я действительно болел во время "Оскаров" и который понравился намного больше Darkest Hour, вышедшего в тот же период и посвященного тем же событиям ("Битва за Британию"). Здесь нет Черчилля, все генералы и флотоводцы показаны вскользь, а за событиями мы наблюдаем глазами простых людей, оказавшихся в пекле войны. Прекрасная режиссура, звук и монтаж, лучшая работа Кристофера Нолана (режиссер) на данный момент".

Сюжет: 1940 год. Франция. "Событие, которое изменило мир". Это история удивительного спасения во время Дюнкерской операции в начале Второй мировой войны. Британских солдат и союзников окружили противники. Находясь спиной к морю, они оказываются в ловушке. Фильм снят по историческим событиям.

3. The Death of Stalin ("Смерть Сталина", 2017)

"Фильм, который я пропустил в кинотеатре и потом пожалел об этом. Великолепная комедия, которая понравится даже людям, которые не особо интересуются историей. Кстати, натурные съемки прошли, в основном, в Киеве".

Сюжет: СССР. 1953 год. Генсек Иосиф Сталин хочет получить запись концерта пианистки Марии Юдиной. Мария подкладывает записку, в которой говорит, что Сталин разрушил страну. Читая записку, Иосиф начинает смеяться и падает в судорогах – его разбивает паралич. Через несколько дней он умирает, начинается гонка за власть.

2. The Boss Baby, 2017

"Когда в доме дети, гарантированно становишься ценителем мультфильмов и знаешь все новинки наизусть. Тяжело было выбрать лучший полнометражный мультфильм, но, пожалуй, до выхода "Тайной жизни животных 2", остановлюсь на этом замечательном проекте".

Сюжет: Тим – 7-летний мальчик с богатым воображением, которого очень любят и балуют родители. Но вся жизнь Тима переворачивается, когда в доме появляется младший брат. Который ведёт себя как взрослый, да ещё и оказывается тайным агентом.

1. The Vietnam War ("Вьетнамская война", 2017)

"Лучшим фильмом за последние несколько лет для меня лично стал… документальный сериал. Я смотрел много фильмов про Вьетнам ("Апокалипсис сегодня", "Взвод", "Цельнометаллическая оболочка" и т.д.) и фильмов про войну вообще, но ни один из проектов не поразил меня так сильно, как этот документальный цикл от PBS (общественное телевидение США). Десять серий с отлично подобранным видеоматериалом, музыкальным сопровождением, великолепными интервью со всеми сторонами конфликта – эти десять серий дают трёхмерную картинку зрителю, полностью раскрывают тему проекта и дарят море впечатлений".

Сюжет: История одного из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века – войны во Вьетнаме: со свидетельствами очевидцев, историческими фото, аудиозаписями разговоров Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона.

И бонус – The Umbrella Academy (сериал "Академия Амбрелла")

"Отличный сериал от Netflix. Мне очень не нравятся проекты Marvel вообще и сериалы по этой вселенной от Netflix, я всегда был фанатом DC. "Академия Амбрелла" же сильно напомнила фильм "Хранители" – всем, кому он понравился в своё время – смотреть обязательно", – советует Иван Букреев.

Напомним, ранее мы сделали подборку фильмов про кофе.

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Источник: Сегодня
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