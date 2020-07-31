Киноафиша с 30 июля по 5 августа: ТОП-6 фильмов, которые сейчас можно посмотреть в кинотеатрах
Громкие премьеры и другие фильмы в прокате
В начале июля кинотеатры в Киеве наконец-то возобновили работу и предоставили зрителям долгожданную возможность смотреть фильмы на больших экранах.
Конечно же, главной премьерой этого месяца стал фильм с Расселом Кроу – "Безжалостный". Фильм вышел на большие экраны 30 июля и уже успел завоевать признание как мужской, так и женской аудитории. Также в прокат вышел новый захватывающий мультфильм, душевная мелодрама со звездами Голливуда и альманах занимательных короткометражек. Поэтому если вы планируете пойти в кино с семьей, друзьями, любимым человеком – в нашей подборке вы найдете отличный для себя вариант.
Поспорив в автомобильной пробке с матерью-одиночкой Рейчел (Карен Писториус), он решает "преподнести урок", "научить извинятся" и "показать, что такое плохой день", методично превращая в настоящий ад жизнь девушки, ее близких и всего городка.
Ранее актеры триллера "Неистовый" рассказали о фильме и работе с Расселом Кроу.
Молодой и очень мудрый Барт Бромли, у которого диагностировали синдром аутизма, работает ночным портье в отеле. С помощью камер наблюдения, которые записывают гостей, Барт пытается улучшить свои коммуникативные навыки. Однако когда в одно из его дежурств происходит страшное убийство женщины, Барт оказывается как единственным свидетелем, так и главным подозреваемым...
В центре сюжета трудолюбивая молодая вдова по имени Миранда, которая сама воспитывает троих детей. Миранда встречает загадочного мужчину – Брея Джонсона, который помогает починить крышу ее дом после внезапного урагана. Появление Брея в корне меняет жизнь Миранды: его оптимизм, доброе сердце помогают Миранде вновь ощутить, что такое счастливая семья. Однако у Брея есть секрет, который постепенно начинает разгадывать героиня.
В центре сюжета два секретных спецагента – Владимир и Гектор, которым поручено раскрыть дело о похищении таинственного минерала. Однако задача оказывается сложнее, чем они могли представить. У каждого из агентов есть свои привычные методы и правила работы. Кроме того, они совершенно непохожи друг на друга, но им придется научиться быть командой ради общей цели.
Фильм основан на одноимённой повести Колина Тиля. Однажды успешный бизнесмен и уже дедушка Майкл Кингли начинает видеть образы из своего прошлого. Его самые яркие воспоминания связаны с периодом детства, когда он жил на побережье вместе с отцом. Майкл Кингли решает рассказать своей внучке историю о том, как в детстве он спас и вырастил пеликана-сироту. Пеликана он назвал мистер Персиваль. Этот период его детства и приключения, глубоко повлияли на всю его последующую жизнь.
12 фильмов различных жанров, снятых кинематографистами Франции, США, Великобритании, ЮАР, Германии и Норвегии с 2014 по 2020 годы. Киноленты получили признание на престижных международных кинофестивалях, поэтому для зрителей возможность насладиться и вдохновиться новыми киношедеврами.
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Также фанатов знаменитого сериала о шестерых друзьях из Central Perk ждет потрясающая новость. Третьего августа на НЛО TV премьера культового сериала "Друзья"!
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