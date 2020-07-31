Киноафиша с 30 июля по 5 августа: ТОП-6 фильмов, которые сейчас можно посмотреть в кинотеатрах

Громкие премьеры и другие фильмы в прокате

В начале июля кинотеатры в Киеве наконец-то возобновили работу и предоставили зрителям долгожданную возможность смотреть фильмы на больших экранах.

Конечно же, главной премьерой этого месяца стал фильм с Расселом Кроу – "Безжалостный". Фильм вышел на большие экраны 30 июля и уже успел завоевать признание как мужской, так и женской аудитории. Также в прокат вышел новый захватывающий мультфильм, душевная мелодрама со звездами Голливуда и альманах занимательных короткометражек. Поэтому если вы планируете пойти в кино с семьей, друзьями, любимым человеком – в нашей подборке вы найдете отличный для себя вариант.

Безжалостный

Поспорив в автомобильной пробке с матерью-одиночкой Рейчел (Карен Писториус), он решает "преподнести урок", "научить извинятся" и "показать, что такое плохой день", методично превращая в настоящий ад жизнь девушки, ее близких и всего городка.

Ранее актеры триллера "Неистовый" рассказали о фильме и работе с Расселом Кроу.

Ночной клерк

Молодой и очень мудрый Барт Бромли, у которого диагностировали синдром аутизма, работает ночным портье в отеле. С помощью камер наблюдения, которые записывают гостей, Барт пытается улучшить свои коммуникативные навыки. Однако когда в одно из его дежурств происходит страшное убийство женщины, Барт оказывается как единственным свидетелем, так и главным подозреваемым...

Секрет

В центре сюжета трудолюбивая молодая вдова по имени Миранда, которая сама воспитывает троих детей. Миранда встречает загадочного мужчину – Брея Джонсона, который помогает починить крышу ее дом после внезапного урагана. Появление Брея в корне меняет жизнь Миранды: его оптимизм, доброе сердце помогают Миранде вновь ощутить, что такое счастливая семья. Однако у Брея есть секрет, который постепенно начинает разгадывать героиня.

Кот под прикрытием

В центре сюжета два секретных спецагента – Владимир и Гектор, которым поручено раскрыть дело о похищении таинственного минерала. Однако задача оказывается сложнее, чем они могли представить. У каждого из агентов есть свои привычные методы и правила работы. Кроме того, они совершенно непохожи друг на друга, но им придется научиться быть командой ради общей цели.

Мой друг мистер Персиваль

Фильм основан на одноимённой повести Колина Тиля. Однажды успешный бизнесмен и уже дедушка Майкл Кингли начинает видеть образы из своего прошлого. Его самые яркие воспоминания связаны с периодом детства, когда он жил на побережье вместе с отцом. Майкл Кингли решает рассказать своей внучке историю о том, как в детстве он спас и вырастил пеликана-сироту. Пеликана он назвал мистер Персиваль. Этот период его детства и приключения, глубоко повлияли на всю его последующую жизнь.

Фантазии короткого метра 2

12 фильмов различных жанров, снятых кинематографистами Франции, США, Великобритании, ЮАР, Германии и Норвегии с 2014 по 2020 годы. Киноленты получили признание на престижных международных кинофестивалях, поэтому для зрителей возможность насладиться и вдохновиться новыми киношедеврами.

Если вы настроены посмотреть кино дома онлайн – не пропустите эти 5 изумительных фильмов, которые потрясут вас до глубины души.

Также фанатов знаменитого сериала о шестерых друзьях из Central Perk ждет потрясающая новость. Третьего августа на НЛО TV премьера культового сериала "Друзья"!

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