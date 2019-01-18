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Киноэксперты назвали фаворитов "Оскара 2019"

По мнению экспертов, именно эти фильмы, актеры и режиссеры могут выиграть "Оскар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
"Рождение звезды"
"Рождение звезды"
Фото: YouTube

Уже не за горами церемония награждения самой престижной кинопремии "Оскар", организаторов которой обвинили в давлении на актеров. Имена номинантов станут известны совсем скоро – 22 января, а пока портал GoldDerby опубликовал традиционный прогноз именитых кинокритиков относительно будущих победителей.

Киноэксперты считают, что больше всего шансов победить в номинации "Лучший фильм" у фильмов "Рождение звезды",  "Рома" и "Зеленой книга". Их шансы на победу оцениваются порталом как 7:1. Однако среди возможных соперников могут оказаться "Фаворитка", "Черный клановец" и "Черная пантера". 

Брэдли Купер, Альфонсо Куарон и Спайк Ли имеют больше всего шансов выиграть в категории "Лучший режиссер". А вот за награду в номинации "Лучшая актриса" с наибольшей вероятностью поборются Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гага ("Рождение звезды") и Оливия Колман ("Фаворитка"). Стать "Лучшим актером" имеют все шансы Рами Малек ("Богемная рапсодия"), Брэдли Купер ("Рождение звезды") и Кристиан Бэйл ("Власть").

Отметим, что 91-ая церемония вручения наград состоится 24 февраля 2019 года.

Напомним, американская киноакадемия опубликовала шорт-лист саундтреков, которые в этом году продолжат борьбу за кинопремию "Оскар". Короткий перечень включает 15 композиций, в числе которых Shallow Леди Гаги из ленты "Рождение звезды", и две песни Эмили Блант из ленты "Мэри Поппинс возвращается".

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Источник: Сегодня
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