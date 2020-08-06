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Кинофестиваль "Молодость"-2020 огласил конкурсную программу

Сегодня, 12:35

Часть мероприятий кинофестиваля пройдет онлайн

Организаторы 49-го киевского кинофестиваля "Молодость", который ранее объявил даты и место проведения, презентовали конкурсную программу и специальные события. Программы фильмов были опубликованы на официальном сайте кинофестиваля "Молодость".

Напомним, что в 2020 году основной локацией кинофестиваля стал кинотеатр "Жовтень". Там будет находиться фестивальный центр, в котором состоятся показы конкурсной и внеконкурсной программ. Серия фестивальных показов пройдет и в "Доме кино", а в FEDORIV HUB можно будет посетить мастер-классы в рамках "Мастерской талантов".

Кроме того, гостей и участников фестиваля ждет специально сконструированный под Аркой Дружбы народов кинотеатр под открытым небом. Именно там состоится церемония открытия и закрытия кинофестиваля, а также ежедневно пройдут бесплатные кинопоказы как в вечернее, так и дневное время.

49-й кинофестиваль "Молодость" объявил конкурсную программу
49-й кинофестиваль "Молодость" объявил конкурсную программу
Фото: molodist.com

В международный конкурс кинофестиваля "Молодость" вошли 12 кинокартин. Среди них фильм режиссера Мантаса Кведаравичюса – "Парфенон", который снят в копродукции Украины, Литвы и Франции. В программе студенческого конкурса представлены две короткометражных ленты украинских режиссеров: Анны Морозовой – "Дом, милый дом" и Евгении Кошиной – "Мы больше никогда не заблудимся вместе", который снят в копродукции Украины и Турции.

В короткометражном конкурсе будут бороться за победу 16 фильмов. Среди них одна работа украинского режиссера Анастасии Буковской "Бульмастиф". В национальном конкурсе короткометражных фильмов представлены 24 работы украинских режиссеров, среди которых каждый зритель найдет те, которые ему понравятся. В конкурсе "Солнечный зайчик" (Sunny bunny) представлено 12 лент, а в конкурсе Teen Screen, где фильмы оценивает международное детское жюри, зрители увидят 7 фильмов.

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Также в рамках кинофестиваля "Молодость" состоятся премьеры украинских фильмов. Гости фестиваля смогут увидеть новый фильм Романа Балаяна "Мы рядом", киноленту Вячеслава Криштофовича "Предчувствие", а также фильмы Корнея Грицюка "Поезд Киев – Война", Игоря Косенко "Парень войны" и другие.

Часть событий кинофестиваля пройдут в онлайн-формате.

Ранее мы сообщали, что 77-й Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре, несмотря на пандемию. Недавно была объявлена его программа.

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Источник: molodist.com
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