Кинофестиваль "Молодость"-2020 объявил даты и место проведения

В этом году известный кинофестиваль отмечает 50-й юбилей

49-й Международный кинофестиваль "Молодость", состоится с 22 по 30 августа. Событие будет проведено как в офлайн, так и онлайн-формате с помощью платформы.

Основными локациями кинофестиваля стали: кинотеатр "Жовтень", "Дом кино" и сконструированный под Аркой Дружбы народов кинотеатр.

49-й международный кинофестиваль "Молодость" объявил даты проведения Фото: facebook.com/molodistkiff

В кинотеатре "Жовтень" будет расположен фестивальный центр с показами конкурсной и внеконкурсной программ, а также украинских премьер. В "Доме кино" пройдут фестивальные показы, серии мастер-классов в рамках "Мастерской талантов". А для церемонии открытия и награждения, показов украинских премьер и фильмов детской программы Molodist Teen Sсreen построили специальный кинотеатр под открытым небом под Аркой Дружбы народов в Крещатом парке.

Фильм-открытие кинофестиваля "Молодость" – работа режиссера Дарьи Онищенко. Кинолента является копродукцией Украины и Швейцарии и рассказывает историю молодой учительницы Нины, которая борется с несправедливостью в оккупированном Луганске. Премьера в Украине запланирована на 22 августа.

Кадр из фильма "Забуті" Дарьи Онищенко Фото: facebook.com/molodistkiff

Кинофестиваль "Молодость" проходит ежегодно с 1970 года и поддерживает прежде всего работы молодых кинематографистов. Событие привлекает как представителей киноиндустрии, так и киноманов, которые хотят увидеть работы талантливых украинских дебютантов, а также новые достижения отечественного и мирового киноискусства.

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