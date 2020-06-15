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Киногид июня на OLL.TV: 4 фильма о жизни сильных женщин

Киноленты о непростых судьбах сильных леди

Большинству из нас нравится наблюдать за смелыми и сильными героинями в кино. Прекрасные роли на экране вдохновлены реальными жизненными историями женщин. Для одних зрителей такие фильмы становятся толчком, чтобы начать двигаться в правильном направлении, а для других – возможностью посмотреть на свою жизнь со стороны и осознать, что хочется изменить.

Сегодня.Lifestyle выбрали 5 фильмов, которые подчеркивают силу, интеллект и мудрость женщин, но также повествуют об их порой непростых и запутанных судьбах.

Ранее мы публиковали лучшие комедийные драмы, а также подборку фильмов с непредсказуемым сюжетом об отношениях детей и родителей.

Скандал

Кадр из фильма "Скандал" Фото: Imdb.com

Фильм основан на реальных историях нескольких сотрудниц, обвинивших в сексуальных домогательствах генерального директора Fox News Роджера Айлза. Три сотрудницы Fox News подверглись харрасменту на рабочем месте. История Меган Келли – одной из самых популярных ведущих на канале, о том, как она после проведенных предвыборных президентских дебатов в 2016 году с Дональдом Трампом в ответ на неудобные вопросы о его оскорбительных высказываниях о женщинах, стала получать угрозы от его сторонников. Журналистка Гретчен Карлсон оказывается уволенной без объяснения причин и подает в суд на генерального директора Роджера Айлза за поощрение им культуры дискриминации и домогательств на рабочих местах. Кайла Посписил – новенькая в компании, осознает, что успехом в карьере она обязана не своему профессионализму, а своей привлекательной внешности. Это история о смелых женщинах, которые борются за признание в первую очередь своих деловых, профессиональных качеств. Их борьба стала началом масштабной кампании против домогательств и дискриминации со стороны генерального директора Fox News Роджера Айлза.

Тюльпанная лихорадка

Кадр из фильма "Тюльпанная лихорадка" Фото: Imdb.com

События фильма переносят нас в Нидерланды XVII века, когда в стране царит тюльпанная лихорадка – эти цветы ценятся на вес золота. Зажиточный пожилой коммерсант Корнелиус Сэндвурт женится на молодой воспитаннице из монастыря с целью получить потомство. Он приглашает в дом художника, чтобы тот написал портрет молодой жены. София и художник Жан Ван Лоос без памяти влюбляются друг в друга. Ситуация осложняется авантюрой с тюльпанами, в которую ввязывается любовник Софии в попытке легкого заработка. Также все усложняется из-за интриг служанки Марии, жених которой Уильям, желая разбогатеть, терпит крах и оказывается проданным на флот. В результате Мария остается одна с ребенком. Стараясь спасти себя и своего любовника, София выдает ребенка Марии за своего, но обман раскрыт, и разочарованный Корнелиус переписывает завещание в пользу Марии, Уильяма и их дочери, которую он считал своей. Софии ничего не остается, как вернуться в монастырь…

Леди Макбет

Кадр из фильма "Леди Макбет" Фото: Imdb.com

Викторианская Англия, где за чопорностью и пуританством скрываются запретные страсти, жестокость и порок. Молоденькую бесприданницу Кэтрин выдают замуж за Александра – сына старого аристократа Бориса, чтобы она родила наследника. Она попадает в жестокую семью, часто терпит унижения от свекра и мужа. Александр обнаруживает свое бессилие и вскоре уезжает надолго по делам. Угнетенная и покинутая мужем Кэтрин остается одна. Ее внимание однажды привлекает темпераментный новый служащий по имени Себастьян, и между ними вспыхивает страсть, которая не остается не замеченной прислугой, а со временем становится известна свекру и мужу. Кэтрин ради свободной жизни готова пойти на любые жертвы. И не один раз. Внешний благочестивый образ семьи викторианской эпохи на поверку может оказаться совсем не таким, стоит лишь заглянуть внутрь…

Феникс

Кадр из фильма "Феникс" Фото: Imdb.com

События в фильме разворачиваются в Берлине, куда после войны начинает возвращаться жизнь. Главная героиня фильма – бывшая певица Нелли Ленц, которая чудом выжила в Освенциме, но у нее сильно искалечено лицо. Ее подруга Лена Винтер, сотрудница Еврейского агентства, помогает ей с пластической операцией. Лена знает о судьбе Нелли, догадывается, почему та попала в Освенцим, предлагает подруге переехать жить в Палестину и оформить права на наследство погибших родственников. Но Нелли выжила в концлагере лишь благодаря своим чувствам к Джонни, все время в лагере она мечтала о встрече с ним. Ее также мучит вопрос: как же так получилось, что ее, надежно скрывающуюся, все же арестовали и отправили в концлагерь? Ей удается разыскать своего мужа, который называет себя уже не Джонни, а Йоханнес. Он работает в баре "Феникс", который обслуживает американских солдат. Йоханнес не признает в Нелли свою жену, а принимает ее за незнакомку. Заметив поразительное сходство со своей женой, он решает выдать ее за свою жену и хоть таким образом получить наследство Нелли, которая официально считается погибшей. Нелли, все еще любящая своего Джонни, ввязывается в эту авантюру, не зная, что ее ждет дальше.

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