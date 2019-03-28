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Кинокритики назвали лучших котиков в кино

В перечень попал и безымянный кот из "Завтрака у Тиффани"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
"Завтрак у Тиффани"
"Завтрак у Тиффани"
Фото: YouTube

После громкой премьеры и умопомрачительных кассовых сборов "Капитана Марвел", где кот Гусь сыграл далеко не последнюю роль, кинокритики, опрошенные IndieWire, вспомнили других пушистых актеров. Был составлен список из 12 лучших представителей семейства кошачьих в мировом кино.

Список выглядит без распределения мест таким образом:

Коты-аристократы в мультфильме с оригинальным названием (1970)

Багира из оригинальной "Книги джунглей" 1967 года (героя озвучил британский актер Себастьян Кабот)

Бинкс из фильма "Фокус-покус" (1993)

Кот из "Завтрака у Тиффани" (1961)

Кот из фильма "Третий человек" (1949)

Милаш-котавтобус из "Мой сосед Тоторо"

Главный герой ленты "Приключения кота Фрица" (1972)

Джонс из "Чужого" (1979)

Мистер Кот из "Кошачьей жизни" (Франция/Бельгия, 2010)

Кот с затейливой кличкой Облом (а в оригинале Jinx) из "Знакомства с Факерами"

Муфаса

Кот из "Будущего" (2010, Германия/США)

Напомним, ранее кинокритики Vulture составили рейтинг из 50 лучших фильмов про шпионов всех времен. Рейтинг оказался достаточно своеобразным. Первое место в этом списке занимает кинолента "На север через северо-запад". Также популярное издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. Лидером этого списка оказалась кинокартина "Волшебник страны Оз" 1939 года. 

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Источник: Сегодня
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