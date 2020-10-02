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Кинолог Дмитрий Бут и выставка всех пород САС ЧФ: как подготовить собаку

Сегодня, 14:03

Выставка собак – мероприятие, на котором определяют лучшего представителя породы из многих его соплеменников

Кинолог Бут Дмитрий Сергеевич рассказал про основные условия участия в важнейшей всероссийской всепородной выставке САС ЧФ и о том, как подготовить к ней свою собаку.

Дмитрий Бут: зачем нужны выставки собак и какие ранги на них можно завоевать

Собачьи выставки предназначены по-большому счету для того, чтобы внешний облик вашей собаки и ее умение вести себя на публике могли оценить жюри конкурса.

"Для профессиональных заводчиков и владельцев собак выставка – это отдельный мир, где можно себя показать и на других посмотреть", – отметил известный кинолог Дмитрий Бут.

Эксперт уточнил, что потребность в выставках условно определяется двумя факторами:

  1. Для оценки поведения вашей собаки и ее внешнего облика.
  2. Для определения качества и породности собак.

Кинолог обращает внимание, что на основании второго фактора производится отбор лучших представителей породы, а также выявляются лучшие племенные производители.

По мнению Дмитрия Бута, в данном контексте важную роль играют ранги выставок собак. Они бывают нескольких видов.

  1. CACIB – международные всепородные выставки.
  2. САС – всероссийские всепородные выставки. На них присуждают сертификат кандидата в национальные чемпионы по красоте.
  3. Монопородные выставки – проводятся под покровительством национального породного клуба.

Кинолог уточнил, что выставки ранга САС бывают следующими – ЧРКФ, ЧФ и КЧФ. Каждый из них дает возможность дополнительно получить какой-то из сертификатов. В основном это сертификат чемпиона какой-нибудь федерации, или, как в случае, с рангом ЧФ – еще и сертификат кандидата в чемпионы федерации.

По словам Бута Дмитрия Сергеевича, для участия в выставке собаку нужно зарегистрировать за несколько месяцев до события. А потом не забыть взять с собой необходимые документы:

  • ветеринарный паспорт;
  • копию родословной;
  • квитанцию, подтверждающую оплату участия;
  • копию чемпиона страны – она может потребоваться, если у вас класс чемпионов.

Как подготовить собаку к выставке САС ЧФ: советы от Бута Дмитрия Сергеевича

Для участия в выставке нельзя прийти просто так без подготовки и рассчитывать на титул чемпиона. Чтобы ваша собака могла составить достойную конкуренцию другим участникам, она должна быть в своей лучшей форме.

"Разумеется, у собак есть недостатки, которые ничем не скроешь – плохая форма головы, нестандартный корпус или плохой окрас и другие. Но такие изъяны, как излишняя худоба, шерсть в колтунах или неумение показать себя в стойке – вполне преодолимы. Над ними нужно работать", – отметил Бут Дмитрий Сергеевич.

Чтобы собака показала на ринге хорошие результаты, от перечисленных недостатков нужно избавиться и заставлять собаку (или, скорее, себя) как можно больше гулять. А также необходимо ухаживать за ее формой, уделяя особое внимание глазам, зубам, лапам и ушам.

"За несколько дней до выставки необходимо убедиться в хорошем самочувствии собаки и собрать все необходимые вещи, чтобы ничего не забыть впопыхах. Тогда вам будет гораздо спокойней, да и времени на подготовку на месте будет больше. А там гляди и долгожданная победа", – подытожил Бут Дмитрий Сергеевич.

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