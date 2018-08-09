Кинопремия "Оскар" ввела новую номинацию

Это первое за последние 17 лет изменение в номинациях

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Премия американской киноакадемии "Оскар" ввела новую номинацию – "Выдающийся популярный фильм", сообщает Vanity Fair. Отмечается, что критерии выдвижения на новую номинацию будут определены в ближайшее время.

Это первое за последние 17 лет изменение в номинациях. Предыдущим было появление категории "Лучший анимационный фильм" в 2001 году (первым лауреатом стал "Шрек" – ред).

Отметим, что следующая церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Напомним, 90-ая церемония вручения кинопремии "Оскар" прошла 4 марта. Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. За победу в номинации "Лучший фильм" также боролись такие картины, как "Дюнкерк", "Зови меня своим именем", "Леди-Берд", "Призрачная нить", "Прочь", "Секретное досье", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Также мы сообщали, что жена Романа Полански отказалась от места в жюри "Оскара". Актриса так поступила в знак протеста против исключения своего мужа из состава Академии из-за секс-скандала.