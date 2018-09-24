Киноуикенд в дождливую погоду: ТОП-5 искрометных комедий для хорошего настроения
Для тех, кто остался дома – предлагаем классные фильмы для хорошего настроения
Осень взяла в свои руки погоду и нас уже заливает холодным сезонным дождем. Впрочем, для тех, кто не хочет хандрить и унывать в такую дождливую погоду, предлагаем подборку веселый комедий, которые поднимут настроение.
"Брюс Всемогущий" 2003
Журналист-неудачник Брюс постоянно причитает на Всевышнего. Неожиданно Бог его услышал и дал ему то, чего он просил, но лишь на время. Изменится ли жизнь героя Джима Керри и как отреагирует его девушка, роль которой исполняет Дженнифер Энистон. Для холодного дождливого вечера – самое оно!
"Час Пик" 1998
Мастер восточных единоборств и его болтливый помощник-полицейский. Джеки Чан выдает боевые кульбиты, а Крис Такер сыпет шуточками. Это уже классика кинематографа. Так и делается бодрый комедийный боевик. Вместе они спасают девочку, которую злоумышленники взяли в заложницы, и утирают нос зазнайкам из ФБР.
"Укрощение строптивого" 1980
"Гамбит" 2012
Классный фильм-афера с неповторимым Аланом Рикманом в главной роли точно поднимет вам настроение в дождливый день. Уже то, что фильм вышел из-под пера братьев Коэнов, говорит о том, что картина просто не может быть плохой. История о том, как один искусствовед решил обмануть своего вредного и эксцентричного босса отвлечет вас от осенней грусти.
"Предложение" 2009
Главная героиня фильма – ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озер, героиня готова на все – даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента.
Напомним, предлагаем устроить себе уик-энд с кино, погрузится в атмосферу романтики и, возможно, трагизма, которая пропитана кофе и какао. Список осенних фильмов вам пригодится.