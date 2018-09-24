Киноуикенд в дождливую погоду: ТОП-5 искрометных комедий для хорошего настроения

Для тех, кто остался дома – предлагаем классные фильмы для хорошего настроения

Кадр из фильма "Укрощение строптивого"

Осень взяла в свои руки погоду и нас уже заливает холодным сезонным дождем. Впрочем, для тех, кто не хочет хандрить и унывать в такую дождливую погоду, предлагаем подборку веселый комедий, которые поднимут настроение.

"Брюс Всемогущий" 2003

Журналист-неудачник Брюс постоянно причитает на Всевышнего. Неожиданно Бог его услышал и дал ему то, чего он просил, но лишь на время. Изменится ли жизнь героя Джима Керри и как отреагирует его девушка, роль которой исполняет Дженнифер Энистон. Для холодного дождливого вечера – самое оно!

"Час Пик" 1998

Мастер восточных единоборств и его болтливый помощник-полицейский. Джеки Чан выдает боевые кульбиты, а Крис Такер сыпет шуточками. Это уже классика кинематографа. Так и делается бодрый комедийный боевик. Вместе они спасают девочку, которую злоумышленники взяли в заложницы, и утирают нос зазнайкам из ФБР.

"Укрощение строптивого" 1980

Угрюмый, неприветливый и хамовитый фермер Элиа в исполнении Адреано Челентано с первых минут очаровывает своей грубостью. Герой все никак не может подобрать спутницу жизни, ведь как он, весь такой идеальный, может жениться на простой девушке. Так Элиа думает до тех пор, пока в его жизнь не врывается прекрасная незнакомка, чарам которой он поначалу противится, но затем все же, не в силах совладать с собой, влюбляется в нее всем своим сердцем.

"Гамбит" 2012

Классный фильм-афера с неповторимым Аланом Рикманом в главной роли точно поднимет вам настроение в дождливый день. Уже то, что фильм вышел из-под пера братьев Коэнов, говорит о том, что картина просто не может быть плохой. История о том, как один искусствовед решил обмануть своего вредного и эксцентричного босса отвлечет вас от осенней грусти.

"Предложение" 2009

Главная героиня фильма – ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озер, героиня готова на все – даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента.

Напомним, предлагаем устроить себе уик-энд с кино, погрузится в атмосферу романтики и, возможно, трагизма, которая пропитана кофе и какао. Список осенних фильмов вам пригодится.