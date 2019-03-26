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Кире Найтли – 34! Лучшие роли британской актрисы

Актриса всегда выглядит ухоженно и свежо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:41
Кира Найтли
Кира Найтли
Фото: AFP

Сегодня, 26 марта, свой день рождения отмечает известная британская актриса Кира Найтли. Звезде исполняется 34 года. Сегодня.Lifestyle сделали небольшую подборку фильмов с участием Киры Найтли.

"Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", 1999

Это четвертый фильм, выпущенный в рамках киносаги "Звездные войны". Джордж Лукас пригласил ее на роль двойника Королевы - Сабе. Более того, на съемочной площадке Кире иногда приходилось подменять Натали Портман. После выхода фильма этот факт был замечен только специалистами и внимательными зрителями, а многие были уверены, что обе роли - и Амидалу, и Сабе - сыграла Натали Портман.

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", 2003

Появление на экране в компании Джонни Деппа и Орландо Блума сделало Киру популярной. После этого актриса снялась в двух последующих сиквелах "Пиратов Карибского моря". Именно роль Элизабет принесла Кире признание и открыла двери в следующие кинопроекты.

"Реальная любовь", 2003

Трагикомедия, которая стала традиционным рождественским фильмом. Кира сыграла девушку Джцльет, которая выходит замуж, но выяснятся, что друг супруга в нее влюблен.

"Гордость и предубеждение", 2005

За роль Элизабет Беннет в последнем фильме Кира Найтли была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса. По сюжету, в семье дворянина мистера Беннета пять девиц на выданье - Джейн, Элизабет, Мэри, Китти и Лидия. Миссис Беннет, обеспокоенная тем, что имение Лонгборн наследуется по мужской линии, изо всех сил стремится подыскать выгодные партии для дочерей. На одном из балов сёстры Беннет представлены мистеру Бингли, богатому холостяку, недавно поселившемуся в Незерфилде, и его другу, мистеру Дарси.

"Колетт", 2018

Дерзкая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.

Напомним, 25 марта свой день рождения отметила любимая "Кэри Бредшоу" многих незамужних девушек – актриса Сара Джессика Паркер.

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Источник: Сегодня
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