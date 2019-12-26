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Киту Харингтону – 33: ТОП-5 лучших ролей британского актера

Многие знают Кита по роли Джона Сноу в "Игре престолов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Фото: Getty Images

26 декабря свой день рождения празднует британский актер Кит Харингтон, который лечился от алкоголизма. Актеру исполняется 33 года. Все помнят его по роли в сериале "Игра престолов", однако, до проекта он сыграл во множестве полнометражных картинах.

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Предлагаем список фильмов, где сыграл Кит Харинтон.

"Сайлент Хилл 2", 2012

Кит Харингтон сыграл в хорроре роль парнишки Винсента Картера. Сам же фильм – продолжение картины "Сайлент Хилл" о призрачном городе, в котором происходит всякая чертовщина. В основу сценария фильма положен сюжет компьютерной игры Silent Hill 3. Главная героиня Хизер (Шэрон) вместе с Винсентом отправились в этот туманный город.

"Помпеи", 2014

Это красивая и трагическая история любви раба Майло, которого сыграл Кит, и благородной Флавии, обрученной с римским сенатором, на фоне извержения Везувия, которое навсегда стерло с лица земли древнеримский город Помпеи.

"Воспоминания о будущем", 2014

Актер сыграл Роланда Лейтона. По сюжету, в 1914 году Вера Бриттен поступает в Оксфордский Сомервиль-колледж. Когда начинается Первая мировая война, её брата Эдварда Бриттена, жениха Роланда Лейтона, а также их друзей Виктора и Джеффри посылают на фронт.

"Порох", 2017

Британский исторический мини-сериал, созданный Ронаном Беннетом, Китом Харингтоном и Дэниелом Уэстом. Фильм рассказывает рассказывает о Пороховом заговоре в 1605 году. Кит Харингтон сыграл Роберта Кейтсби.

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"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована", 2018

В главных ролях фильма звездный состав: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Трамбле, Белла Торн, Кэти Бэйтс, Сьюзан Сарандон и Тэнди Ньютон. В центре сюжета – звездный американский актер Джон Донован, которого сыграл Харингтон, вступивший в переписку с 11-летним парнем из Англии, что спровоцировало бурную реакцию общественности и привело к непоправимым последствиям в жизни и карьере обоих.

Напомним, ранее Кит Харингтон открыто рассказал изданию The Hollywood Reporter о самых запоминающихся моментах сериала "Игра престолов".

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Источник: Сегодня
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