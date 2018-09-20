Кладоискатели в космосе: появился крутой трейллер научно-фантастического триллера

В главных ролях снялись Педро Паскаль и Софи Тэтчер

Кадр из фильма "Перспектива"

Научно-фантастические фильмы все чаще можно увидеть на экранах. А недавно в сети появился трейлер научно-фантастического триллера "Перспектива". Режиссером фильма выступили Крис Калдвел и Зик Эрл.

Картина посвящена истории кладоискателей, которые промышляют на другой планете. По сюжету, отец и девушка-подросток отправляются вместе на отдаленную планету, где намерены искать драгоценные камни. Находятся они в глубине токсичного леса.

Во время путешествия они встречают других искателей камней и вступают с ними в конфликт.

В главных ролях снялись Педро Паскаль ("Игра престолов", "Великий уравнитель 2") и Софи Тэтчер ("Изгоняющий дьявола").

Выход фильма запланирован на 2 ноября.

Напомним, недавно в сети появился первый тизер, а потом и трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту" на основе одноименного романа Рэя Брэдбери.